$!Sarah Jessica Parker: “Nadie está preparado para el divorcio”

¿Tuviste alguna influencia en las historias que mostraban en ‘Sex and the City’? ‘Sex and the City’ fue una experiencia aparte. Trabajamos todos muy cerca. Organizábamos mesas donde leíamos los guiones que incluso modificábamos bastante. Hablábamos mucho sobre esos guiones, pero también nos reuníamos unos meses antes de empezar una nueva temporada antes de juntar a los guionistas donde me contaban lo que iba a pasar, discutíamos nuestra historia y hablábamos mucho sobre todo el proceso.

¿Por qué crees que tuvo tanto éxito una serie como ‘Sex and the City’? Te digo: por las amistades. Es algo que fue creciendo a medida que tuvimos también más tiempo y la atención que nos permitió darle más vida. Aunque no fue fácil porque siempre estuvo esa sensación de que mi personaje de Carrie contaba la historia como si fuera parte de una columna donde reflexionaba sobre su propia experiencia. Y Carrie era igual que cualquier persona, ella experimentaba todo y los otros personajes... fueron tomando mucha más importancia a medida que vimos políticas sexuales y amistades, romances o intimidades y amor. Todos tuvieron su punto de vista diferente en cada conversación íntima.

¿Alguna vez dudaste en algún rol, después de haberlo aceptado? Todo el tiempo. Es la motivación lo que siempre me cuestiono. Me encantaría acercarme al destino que imagino (en mi trabajo), pero las estadísticas no siempre me favorecen. Para los actores todo es un ejercicio. Solo podemos tener la esperanza de contar con una experiencia que sea interesante y difícil, que te dé vuelta por dentro un poco, que te permita trabajar con gente nueva en una historia o una obra sobre alguien que no sea para nada familiar o incluso alguien que a lo mejor ni siquiera admiras o aprecias.

Es imposible entablar una entrevista con Sarah Jessica Parker sin tocar el tema del superéxito de ‘Sex and the City’. Pero esta vez, en el marco del Festival de Cine de Tribeca, también nos habla de su papel en la serie de HBO ‘Divorce’ y en la dramática película ‘Here and Now’, donde interpreta a una cantante de jazz que recibe el peor diagnóstico médico.

¿Te gustaría escribir tu propio guion alguna vez?

No. No estoy equipada simplemente para algo así. Tengo demasiada admiración por la gente que lo hace bien y yo no tengo esa virtud. A mí me apasiona hablar sobre una historia y tengo ideas concretas, pero no tengo la capacidad como para sentarme y crear diálogos ni el arco de cuatro personajes con bromas y vueltas en la historia. Pero me encanta hablar sobre el tema y es algo que sigo haciendo con la serie ‘Divorce’. Es una de las partes favoritas de mi trabajo, tratar de resolver lo que va a pasar en cada temporada, formando parte de la conversación, ser invitada y que los autores después vayan y hagan su trabajo.

¿Cuánta realidad consiguen elaborar sobre el ‘Divorcio’ en esa serie?

La primera temporada solo intentamos tratar el tema del divorcio, sin hacerlo bien. La mayoría de la gente no maneja bien el divorcio porque no lo hacen tantas veces. Por eso no sorprende lo mal que se comporta la gente y cómo nadie está preparado para el divorcio... Es un cuento donde hay que tener cuidado. Lo que me gustó descubrir y escuchar es la cantidad de parejas felices que nos ven. A lo mejor sea una buena forma de no divorciarse... al saber lo mal que resulta.

¿Te preocupa en algo cuando hay gente que dice que tu personaje de Frances Dufresne en ‘Divorce’ no es tan simpática como Carrie Bradshaw en ‘Sex and the City’?

No me puedo preocupar por lo que piense la gente sobre mi personaje de Frances. De hecho me sorprendió cuando la estrenamos y la gente empezó a cuestionar si la apreciaban o no. Me aterrorizó y no por la respuesta emocional, sino por las razones que utilizaban, sin aplicarlas por igual al hombre. Hablamos de una mujer que tuvo un romance, que vivía una doble vida, alguien que decía: “Hace tiempo que mi matrimonio está acabado y tomé esta terrible y destructiva decisión, pero yo quiero volver a comprometerme con esta familia”. Y fue algo muy claro desde el principio, esa era la naturaleza de su relación.

¿A nivel personal le tenías más aprecio a tu personaje de Carrie o Frances?

A mí nunca me importó qué personaje aprecio más. Simplemente sentí que Frances tenía una historia para contar, una historia para nada común con el resto de la gente. Los matrimonios pueden pasar por periodos donde son muy infelices, los matrimonios se destruyen porque la gente es infiel. Y lo que me atrajo originalmente era interpretar a un matrimonio americano.

¿El nombre Pretty Matches de tu compañía productora tiene alguna razón particular?

Sí. Es por una frase que tuve en la película ‘The Little Match Girl’ en 1974. Esa fue la única frase que tenía “Matches! Matches! Pretty matches!”

¿Y con esa compañía filmaron la nueva película ‘Here and Now’?

Sí. Estoy muy entusiasmada con la producción y es maravilloso pasar por un Festival de Cine como Tribeca porque significa mucho para la ciudad de Nueva York.

¿Qué es lo que más te gustó de tu personaje de ‘Here and Now’?

Me pareció muy poco familiar a todo lo que había hecho antes. Nunca había filmado una historia sobre este estilo de vida y todo lo que la rodea en la ciudad. Tampoco había interpretado la relación que tiene con la madre, como amiga. Y teóricamente desarrollaba demasiadas emociones. Tampoco es una película política. Es la historia de una mujer con un diagnóstico médico dramático con el que también todos nos familiarizamos en la vida, desafortunadamente. Y creo que todos tenemos una respuesta muy individual cuando enfrentamos semejante noticia. Es solo una historia entre millones de historias que viven algo parecido.