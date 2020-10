Se acerca la Navidad, prepara el arroz tradicional con un ‘twist’ innovador

La cocina se ama o solo se disfruta en el paladar. Como buen arte requiere de esmero, paciencia y sobre todo mucha imaginación. Gina Vicini pertenece al grupo de los que les apasiona y confiesa que cada día se enamora más.

“Es maravilloso, no existe cansancio o errores que te detengan. ¡Cada día hay más deseos de intentar hacerlo mejor o repetirlo, si queda fenomenal!”, dice la ex concursante de Masterchef Dominicana, programa que no solo hizo pública su afición, sino que también la ha hecho arroparse más en ella.