$!Secretos de pareja

Guardar un secreto no es en absoluto un medidor del nivel de confianza que tienes con tu pareja. Tampoco significa que estás mintiendo, solo que por prudencia, o lo que sea, lo estás omitiendo. En las mujeres, por ejemplo, se puede tratar de temas tan banales como el peso, la edad, cirugías o algo más serio como una infidelidad... con los chicos suelen ser asuntos más profundos. Sea cual sea, seguro que te preguntas si esto es saludable o hasta peligroso... ¿Cómo podemos marcar los límites sin perder al ser querido? Ana Simó tiene las claves para mantener una relación saludable sin dejar de salvaguardar tus secretos.

¿Sabías que cuanto más comprometida está una pareja y más años lleva junta, más secretos de peso se ocultan? Según un estudio de la Universidad de Tennessee, dirigido por la psicóloga Beth Easterling, el porcentaje de personas casadas que reconoce estar guardando un secreto importante a sus cónyuges supera el 25%, mientras que el 60% de las parejas lo ha hecho en algún momento de la relación.

Para Simó, terapeuta de pareja, los secretos son aquellas informaciones que decidimos callar quizás por vergüenza, lealtad o torpeza de comunicación, no necesariamente porque estén ocurriendo en el momento o por mala voluntad y constituyen una parte normal de las relaciones.

En muchas ocasiones, detrás de ellos se ocultan la vergüenza y la culpa. Por ejemplo, la muerte de un padre a causa de suicidio y se decide decir que fue por accidente; un abuso sexual, por miedo a que la pareja no entienda lo ocurrido; abortos en una etapa de inmadurez... en fin, hay que entender que “todos tenemos un pasado y si eso te pesa en el desarrollo de tu relación, no hay que decirlo. Cuando las relaciones están fundadas en bases sólidas, con el tiempo eso va saliendo solo, porque los secretos se convierten en algo que puede pesarnos y comenzamos a contarlos, más aún si las personas implicadas ya no están en nuestras vidas”.

Es importante saber que los secretos son dañinos si afectan a la relación, si impactan nuestro estado anímico en la actualidad por algo no resuelto en nuestro pasado. Cuando la otra persona no entiende lo que está ocurriendo tiende a suponer, y esa suposición puede desencadenar muchísimos problemas en un buen funcionamiento de esta parte de nuestra vida. Si es así se debe trabajar y hablar sin pretender victimizarnos, sino asumiendo el pasado, preferiblemente con la asistencia de un terapeuta porque no sabemos cómo reaccionará la otra persona.

Hasta aquí todo está bien, pero hay que tener clarísimo que aún en el amor hay límites que le corresponden a cada uno. Hay personas con dependencia emocional, controladores –o cualquier otro nombre que se les pueda dar a los agresores emocionales que desean controlar la vida del otro– hostigando con preguntas sobre el pasado e investigando entre los familiares y amigos. ¡Ponle el freno! “En el noviazgo hay cosas que no se deben contar. ¡Nunca! Esa persona lo puede usar en tu contra; recuerda que suelen ser persuasivos para sacarte esa información que les pueda dar poder sobre ti”.

Es importante manejar con prudencia los detalles de tu vida cuando tu relación aún no es firme y, aún si lo está, considera con sensatez si es el mejor momento, no porque te encuentres contra la espada y la pared, porque no tendrías control.