$!Seis campañas locales que llaman a poner fin a la violencia contra la mujer

Esa es la razón por la que cada año, en el ámbito del día de la no violencia contra la mujer, tiendas Sirena busca llamar la atención sobre este tema y llevar un mensaje de concienciación a la población a través de sus campañas publicitarias. Estos comerciales también incentivan a las personas a obtener más información sobre entidades que dan apoyo psicológico a mujeres abusadas. A continuación, compartimos las últimas seis campañas que ha desarrollado la empresa para erradicar la violencia de género:

En República Dominicana, el alto porcentaje de casos de violencia de género es de alarmar. Aunque no se tienen cifras específicas, dado que en muchas ocasiones las mismas mujeres no son conscientes de que están experimentando maltrato, se estima que el 35 % de las dominicanas ha sido víctima de algún tipo de violencia por parte de su pareja.

Acaba con el silencio (2016)

Estudios revelan que más del 95 % de las mujeres en el país que son víctimas de violencia no lo denuncian, ya sea por miedo o vergüenza. Ante estas alarmantes cifras, la tienda departamental se alío con las comunicadores más influyentes del país para dar visibilidad a este problema. Al inicio de cada programa, las presentadoras aparecían físicamente abusadas, pero actuando normal, como si no les hubiera pasado nada. Esa es la realidad de muchas mujeres que son agredidas: guardan silencio, actúan normal, y a veces es necesario alzar la voz por ellas. Por esta campaña, Sirena fue premiada en la categoría de Medios del Cannes Lions International Festival of Creativity 2016.