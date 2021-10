$!Seis consejos para continuar con la relación después de una infidelidad

No vamos a mentir. Continuar con la relación después de que la confianza se ha quebrantado no es tarea sencilla; conlleva disposición, tiempo y trabajo. Sin embargo, tampoco es imposible. Sí se puede lograr y aquí te compartimos seis consejos para hacerlo:

Una infidelidad no siempre tiene por qué ser una condena de muerte para la relación. Si bien es cierto que muchas personas no toleran el engaño, hay otras que, tras poner sobre una balanza la situación y todo lo vivido con quien aman, deciden seguir adelante.

1. No te guardes lo que sientes

Tras una infidelidad, es normal sentir rabia y tener muchas dudas sobre las posibles razones que lo llevaron a hacerlo. Aunque no deberías dirigirte a tu pareja con todo el enojo a flor de piel, sí es necesario que, una vez estés más calmado, se sienten y conversen sobre lo sucedido. Escúchalo, pero también déjale saber cómo te sientes. Ocultarle tus sentimientos no es una opción si de verdad quieres que la relación funcione.

2. Acepten la culpabilidad de ambos

Por lo general, las infidelidades se dan por falta de satisfacción sexual o emocional. No se trata de que justifiques el error de la otra persona, pero debes analizar en qué pudiste haber fallado que lo motivara a buscar una tercera persona. Este punto es importante, pues si no eres consciente de lo que hiciste mal, es probable que la escena se repita.

3. No vivas en el pasado

En primer lugar, debes perdonar, porque al final el que más se beneficia de ello siempre es el que perdona. ¿Decidiste hacerlo y seguir con la relación? No recuerdes el error a tu pareja cada vez que tienes la oportunidad. Es normal que la infidelidad deje secuelas psicológicas que no se vayan de un día para otro, como dolor e inseguridades, pero utilizarlo como recurso a tu conveniencia solo los hace vivir en el pasado y no avanzar.