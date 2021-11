$!Seis frases machistas que seguro has escuchado (o dicho) que debemos dejar atrás

Aprovechando que hoy, 25 de noviembre, se conmemora el día de la no violencia contra la mujer, compartimos seis de esos dichos populares, que seguro has escuchado alguna vez en tu vida si eres mujer o has repetido de forma inconsciente si eres hombre, a fin de que los dejemos atrás de una vez por todas.

1. “Soy buen esposo porque ‘ayudo’ en casa”

2. “Se visten como se visten y pasa lo que pasa”

Como mujer, seguro en alguna ocasión has escuchado este comentario o alguno con la misma connotación, en alusión a que, si vistes demasiado provocativa, no puedes quejarte si algún hombre se intenta propasar contigo. Definitivamente, las agresiones sexuales y las violaciones nunca deben ser justificadas. “No me digas cómo vestirme, dile al agresor que no viole”, es la respuesta de la movilización callejera SlutWalk a esta frase.