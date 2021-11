$!Seis reglas de oro para emprender de forma exitosa

Para nadie es un secreto que estamos en el siglo del emprendimiento; la mayoría quiere alcanzar el éxito a base de sus propios proyectos soñados, más allá de solo conformarse con ser empleados. Sin embargo, por lindo que suene, iniciar un negocio propio también tiene su lado amargo. Estadísticas presentan que solo dos de cada 10 micro o medianas empresas sobreviven los primeros cinco años de vida, mientras que el otro porcentaje penosamente fracasa, quizá por no contar con las herramientas necesarias para salir a flote. ¿Has decidido emprender y quieres ser parte del porcentaje que logra el éxito? Te listamos seis claves que comparte con Estilos la coach de vida y negocios Fénix Pérez, a propósito de que hoy, 19 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora.

1. Elige bien a tus socios

La elección de socios puede ser el mejor o el peor lugar del mundo para un emprendimiento. Hay proyectos inviables tan solo por la elección de los socios. Para acertar al momento de elegir, toma en cuenta los siguientes dos puntos: sé honesto con respecto a la motivación de fondo de esta elección, la cual puede ser por codependencia, sentimiento de que es mucho para ti solo, inyección de capital, etc. Además, cerciórate de tener una relación de confianza suficiente en la que podrán poner límites claros en funciones, derechos y deberes dentro de la sociedad, sin afectar la amistad o relación. Una recomendación es no elegir ‘socios’ solo por compromiso, ya sea porque son amigos o familiares a los que no tienes el valor de decirles que no.

2. Conoce tu perfil

Que te guste vender no es igual a saber guiar un equipo de ventas o administrar una empresa. Desconocer tu perfil profesional, no aceptar tus competencias naturales y las que no tienes, te puede llevar al fracaso. Si, por ejemplo, eres ingeniero y te apasiona arreglar grandes maquinarias, es posible que no sea natural o agradable para ti manejarte con clientes o con la parte de cobros. Debes conocerte para complementarte adecuadamente. Tan solo con tener consciencia de las áreas en las que tus competencias no son suficientes para el éxito de tu negocio y con estar dispuesto a trabajarlas, ya estás más apto para asumir el compromiso.

3. Oriéntate sobre los compromisos que conlleva tener una empresa

Muchos son los compromisos a asumir al poner un negocio. Tienes socios naturales como el Fisco, el Ministerio de Trabajo, y otras instituciones según tu industria. Cada una requiere que cumplas requisitos para los cuales necesitarás ayuda, pues sino tendrías que dedicar mucho tiempo a estas tareas y formalismos.

4. ¡Qué no te de pena cobrar!

No atreverse, no gustarle, no querer, sentir vergüenza o simplemente olvidar la parte de cobrar son situaciones comunes en las personas que emprenden. Y es normal, pues la mayoría de los emprendimientos salen de personas apasionadas, no precisamente de estrategas. Cobrar, facturar a tiempo, así como dar seguimiento al pago, es imprescindible para cuidar la vida de tu proyecto en ascenso.

5. Adminístrate

Cómo sale el dinero de tu empresa es tal vez la parte más importante. Los préstamos por necesidades que son imprescindibles suplir deben ser analizados. También debes tener consciencia de los costos ocultos, de oportunidad e indirectos. Ponte un sueldo a la brevedad posible. Divide tus fondos personales de los de la empresa y viceversa. Muchas micro y pequeñas empresas quiebran porque estas nacen con la carga de sostener un hogar mucho antes de siquiera tener un año.

6. Confía en tu intuición