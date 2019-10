Seis trucos de masturbación femenina que necesitas saber

También, según un estudio hecho por Womens’s Health, las mujeres que se masturban hasta lograr el climax tienen mayor satisfacción sexual con sus parejas que las que no lo hacen. Por eso, si aún no sabes cómo, la doctora Fondeur te recomienda algunos tips para dominar el acto de la masturbación, una mejor vida sexual y seas, por ende, más feliz.





1. Acaríciate

Cuando estés sola, tú y tú, en un espacio íntimo, comienza a acariciarte, pero no los genitales. Puedes hacerlo con crema o cuando te bañes con el jabón, pero no de una forma agresiva, sino suave. Las caricias estimulan las células sensibles que tienes por todo el cuerpo. Vas a tocar tus mamas, tus pezones, tu cadera, tu cuello y, por qué no, si te das permiso tu vulva, pero sin prisa, eso lo vas hacer suavemente, compartiendo con tu cuerpo ese permiso que te has negado desde niña y vas a comenzar a dártelo tú misma; a partir de ahí va a salir lo que tú quieras.