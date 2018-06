Senderismo: tras las montañas y los valles

Hay una frase que reza “nadie cuida de lo que no ama y no se puede amar lo que no se conoce”. Ciertamente, relacionarte con el entorno, especialmente las áreas y reservas naturales, de seguro te ayudará a darles su justo valor y despertar en ti la conciencia que te lleve a protegerlo. Una manera ideal de lograrlo es a través de la práctica del senderismo. Conversamos con Iván Gómez, reconocido experto en montañismo y expediciones, y actual presidente del Grupo Desde el Medio, una agencia de tours pionera en ecoturismo. Él nos cuenta de qué se trata este tipo de actividad, cuáles son las principales rutas para practicarlo y qué necesitas para hacerlo.

¿Qué es senderismo?

“Senderismo es caminar por un trillo, un sendero, un caminito que no sea vecinal, ni esté asfaltado ni para uso de automóviles o vehículos”, explica Iván Gómez. Se puede catalogar como una modalidad deportiva no competitiva que no tiene un tiempo determinado y su connotación es turística más que deportiva. No hay que correr y las rutas tienden a ser máslargas, por lo que necesitas llevar una mochila con agua y comida ligera; ropa y crema para protegerte del sol, y cámaras si quieres tomar fotografías.

¡En forma!

Los senderos suelen mantener un bajo nivel de dificultad, porque la mayoría se practican sobre terrenos llanos. Los suelos montañosos son los que presentan mayor dificultad y demandan un esfuerzo físico superior. Sin embargo, personas de todas las edades, que camine bien y que no tengan ninguna limitación motriz, puede practicar senderismo. Si estás cojo o usas bastón con rueditas, no es recomendable porque estos terrenos son irregulares. Salvo estas excepciones, es una opción favorable incluso para los niños.

Fíjate cómo pisas

Iván recuerda que es importante llevar un calzado cómodo y que preferiblemente hayas usado con anterioridad. ¿Por qué? Para que sepas que no te ampolla ni te pela o causa dolor en los pies.

Beneficios

El senderismo relaja, reduce el estrés, la ansiedad, y te alegra. Iván Gómez explica que esto se debe a: la exposición al sol y a temperaturas más agradables; a respirar aire fresco y puro, estar en contacto con la naturaleza y descontaminarte de lo que él llama “los aspectos cotidianos de la vida moderna”, como lo son el celular, las computadoras, las redes sociales, etcétera. Aunque considera que son más los beneficios espirituales que los físicos, destaca que, al mantener tu cuerpo en movimiento, activas la circulación y quemas calorías. Pero no creas que vas a bajar de peso haciendo senderismo, porque es poco demandante. Se trata de una caminata sin presión, en la que tú marcas el paso.