Sex and the City cumple 20 años

La historia se basa en cuatro amigas Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha de las cuales tres estaban a finales de sus 30 y una en sus 40 respectivamente. A pesar de ser una comedia, la serie tocaba temas de interés como el papel de la mujer en la sociedad, problemas sociales y conflictos que se presentan a diario.

Se estrenó en el 1998 y finalizó en el 2004, dejando un total de 6 temporadas y 94 capítulos. La serie está basada en las experiencias de una periodista británica Candace Bushmell quien tenía una columna llamada “Sex and the City” publicada en The New Tork Observer en la que escribía sobre su mala suerte en el amor.

Sex an the City es muy recordada por sus fanáticos y así mismo por sus famosas frases que marcaron la vida de mucha gente:

1. Antes ser soltera significaba que nadie te quería; ahora quiere decir que eres guapa, sexy y que te tomas tu tiempo decidiendo cómo quieres que sea tu vida y con quién quieres compartirla.

2. Dicen que nada es para siempre, que los sueños cambian y que las tendencias van y vienen, pero la amistad nunca pasa de moda.

3. Los hombres son como las estrellas: hay millones de ellos pero sólo uno puede hacer tus sueños realidad.

4. Las relaciones se rompen. Lo mejor que podemos hacer es respirar y reiniciar.

5. No tengas prisa por crecer. Cuando eres una adolescente, todo lo que quieres es poder comprar cerveza. Pero una vez que tienes 30, todo lo que quieres es que te pidan tu identificación.

6. Las relaciones no son sobre juegos, son sobre madura y honesta comunicación.

7. No deberíamos esperar que un hombre nos lo diera todo, sino aprender que cada persona nos ofrece algo distinto.

8. Los hombres engañan por la misma razón por la que los perros se lamen... ¡porque pueden!

9. Siempre da la impresión de saber adónde vas, aunque no la tengas.

10. Los buenos, te joden; los malos, te joden... y el resto no saben cómo joderte.

11. Te amo, pero me amo más a mí misma. He estado en una relación conmigo misma por todo este tiempo y es esta relación en la que tengo que trabajar.

12. Quizá nuestras amigas sean nuestras verdaderas almas gemelas, y los hombres solo gente con quien divertirnos

Además, mostramos una recompilación de algunos de sus momentos inolvidables:

Una ruptura con un Post-it