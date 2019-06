$!She’s the Universe: la voz de las niñas del mundo

¿Has sentido que necesitas una pausa y hacer algo diferente y que aporte algo a los demás? Laura Peña puede ser tu inspiración.

La joven dominicana, profesional de las artes gráficas y animación, tuvo siempre la suerte de ejercer su profesión y trabajar en lo que le gustaba con grandes marcas en Estados Unidos, sin embargo; decidió hacer grandes cambios en su vida para dedicarse a su proyecto: ser el canal de las voces de niñas y adolescentes del mundo.

“Siempre quise hacer algo más. Estuve en proyectos para grandes marcas como Facebook, pero al final sentía que eso no me llenaba”, dice.

Con la cabeza llena de ideas no sabía por dónde empezar. Peña, viviendo en Estados Unidos se enteró de una fundación en República Dominicana que trabajaba con niñas y era liderada por una extranjera.

¿Por qué tiene que venir alguien de afuera a hacer algo y yo no estoy haciendo nada? Se preguntó. Colaboró con ellos y en ese proceso fue redefiniendo lo que quería para ella.

“Yo quería hacer muchas cosas y no sabía por dónde empezar, entonces me senté con una amiga que me ayudó a organizarme. Nos dimos cuenta que en todo lo que quería había tres aspectos en común: mujeres, viajes y videos”, narra. El resultado fue fusionar todo en un mismo proyecto, usando sus conocimientos y sus recursos.

Más o menos así nació She’s the Universe, un proyecto audiovisual donde las niñas y adolescentes son protagonistas de su propia historia. A Laura siempre le gustó el tema de la mujer como individuo, por un asunto personal: “me sentí menos por mucho tiempo por el hecho de ser mujer, no tanto en mi país, sino en Estados Unidos donde pienso que se siente mucho más. Allí fue que sentí eso de lo que tanto hablaban de que la mujer era menos valorada, y empecé a distinguir y a ver esos focos de opresión en todos lados”, cuenta.

En parte por eso quiso que en She’s the Universe fueran las niñas las que contaran sus historias, que ellas fueran las que con su propia voz hablaran de sí mismas y de sus deseos, para empoderarlas.

La meta de Laura es llegar a 101 entrevistas. Cada encuentro es un episodio que cuelga en la página web dedicada al proyecto donde es posible tener una idea de cómo y qué piensan las niñas alrededor del mundo.

Pero no solo eso, ellas también hablan de sus sueños, de los obstáculos que tiene o creen que tienen para alcanzar sus metas y les dan una pista a las sociedades de cómo pudieran accionar para que ellas puedan ser lo que quieren ser. Sus historias pueden inspirar a otras niñas y la experiencia las ayuda a ellas mismas a proyectarse.