$!Sí a la decoración con plantas y flores

De tela, plástico o papel, impregnan de alegría un espacio playero, urbano o campestre, de un modo estético, práctico e imperecedero. Las ramas y flores que forman parte de los arreglos permanentes no solo lucen naturales, sino que se constituyen en una duradera solución decorativa. Tan reales como las naturales prodigarán elegancia.

Más que decoración

Las plantas reducen el estrés. De hecho, se ha comprobado que el nivel de concentración y comprensión aumenta al estar en contacto con ellas. Y si se habla de espacios de salud, también se ha demostrado que el proceso de recuperación de una persona enferma se acelera al entrar en contacto con alguna planta. Otra de las virtudes de la flora es que se encarga de absorber las ondas sonoras, permitiendo interiores más tranquilos y silenciosos. A continuación algunas que no deberías dejar fuera de tu hogar:

Orquídeas: Existen muchas variedades y les gusta la luz indirecta. No ponerles mucha agua y dejar que escurran luego de irrigarlas es un punto que no hay que perder de vista. Resultan ideales para hogares. No olvides abonarlas con 20-20-20 una vez al mes.

Helechos: Pueden estar en espacios con poca o mucha luz; es importante mantener su tierra siempre húmeda.

Anturios: Les gusta la luz y siempre es bueno mantenerles la tierra húmeda, pero sin que esté ni muy mojada ni muy seca.

Pothos: Conocida en los viveros como “progreso”, esta planta es muy resistente; puede sobrevivir con poca luz y temperaturas frías, eso la hace ideal para nuestras oficinas y hogares. Recuerda que resisten ser sembradas en tierra, pero de igual modo se mantienen bien en agua.

Dracaenas: Son muy resistentes, lo que las hace ideales para quien requiera de una planta de poco mantenimiento. Pueden implementarse en espacios con poca o mucha luz.

Philodendron: A esta especie le fascina la luz, por eso se recomienda colocarla cerca de ventanas o espacios con luz natural. Se trata de una opción ideal para quien requiera de una planta de poco mantenimiento.

Palo de Brazil: Ideal para usar en espacios con poca o mucha luz. Se pueden colocar en oficinas, baños, comedores oscuros o en salas al lado de ventanas.