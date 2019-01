$!Sí, es hora de organizar tu closet

Que no te avergüence admitirlo: si existiese una varita mágica para que tu closet se mantenga siempre organizado, serías una de las primeras en adquirirla. Pero como no existe, consultamos cómo conseguirlo con dos expertas en el tema, Chassel Vargas (de The Closet by Chassel Vargas) y Karina Fabián (copropietaria de la Tienda Noa).

“Un closet organizado te ahorra tiempo, energía y dinero”, dice Chassel Vargas, y vaticina que desde el momento en que decidas organizar tu closet obtendrás un cambio positivo en tu manera de vestir y en cómo te sientes emocionalmente. De hecho, ¿no has sentido que si está desorganizado pensarás que no te cabe nada o no tienes ropa? La disposición de la ropa puede proporcionarte un mayor espacio y permite determinar lo que tienes y lo que te hace falta. Karina Fabián coincide en este punto al afirmar que las ventajas de tener un closet organizado son poder maximizar el espacio, ahorrar tiempo al momento de vestirte, saber exactamente lo que tienes y hasta realizar compras más inteligentes y mejores combinaciones al momento de armar un atuendo. Pero, ¿por dónde empezar?

Primer paso: Sacar todo de tu closet. El espacio debe estar limpio pues, a veces, el closet es un rincón tan olvidado que no se limpia con la misma frecuencia con que se hace en otras áreas del hogar. Ya limpio, debes seleccionar las piezas de tu closet y quedarte exclusivamente con las prendas que te sirven, que están en buenas condiciones y que realmente usarás. Y esto no incluye lo que no te pondrás. Si piensas que tal vez te lo vas a poner (después de uno o más años) es muy probable que nunca lo hagas.