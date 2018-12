$!Si siempre te lo has preguntado, aquí tienes la respuesta

Cuando le das rienda suelta a la curiosidad, surgen preguntas de la vida cotidiana que los científicos ayudan a contestar. El autor de este artículo hace precisamente eso; es un editor de ciencia con una lista de contactos expertos en cualquier tema y dispuestos a sacarle de dudas.

Estas cinco curiosidades fueron sus favoritas del 2018.

1. ¿Siete años de mascotas equivalen a un año humano?

¿Es mi amiga peluda de 12 años realmente (matemáticas rápidas, 7x12) equivalente a una mujer de 84 años? Jesse Grady, de la Universidad Estatal de Mississippi, contestó: La ecuación de la edad de 7 a 1 no está del todo bien sino que “la determinación de la edad ‘real’ de un animal doméstico es realmente importante porque ayuda a los veterinarios a recomendar los cuidados específicos para la etapa de la vida de los pacientes animales.”

2. La palabra que no conoces para un olor que haces

“Por supuesto que la lluvia en sí no tiene olor”, escribió el científico atmosférico de Texas A&M, Tim Logan. “Pero momentos antes de un evento de lluvia, un olor ‘terroso’ conocido como petrichor impregna el aire”.

3. Una cuestión más personal del olor y los espárragos

Sarah Coseo Markt de la Escuela de Salud Pública de Harvard explicó que después de comer espárragos, su cuerpo descompone a uno de sus componentes en dos compuestos que “cuando son expulsados ​​del cuerpo ... se convierten en un gas de olor desagradable, que se evapora”. Y en el caso de que no tengas idea de lo que estamos hablando, Sarah advierte, “solo porque no lo huelas no significa que no lo estés haciendo”.

4. Aunque parezca sangre azul...

“El color azulado de las venas es solo una ilusión óptica”, escribieron las químicas de la Universidad de Albany, Marisia Fikiet e Igor Lednev . Explicaron los conceptos básicos de la hemoglobina, la molécula rica en hierro que transporta el oxígeno por todo el cuerpo, y por qué la sangre siempre tiene ese color rojo distintivo en los humanos, de todos modos.

5. El modo avión y los celulares

¿Alguien que viaja por aire no se pregunta si el hecho de olvidarse de apagar su teléfono podría bajar el avión? El ingeniero de Penn State, Sven Bilén, explicó por qué hablar por teléfono celular a 40,000 pies es más un problema de servicio que uno de seguridad en estos días.