$!Si te duele, no es normal

Es por esta razón que la endometriosis no es una enfermedad silente. Silenciada, eso sí. Cada paciente puede presentar síntomas diferentes y cuadros que pueden percibirse, pero, como está asociada a la menstruación, y se tiene por norma que causa dolor, entonces tarda en diagnosticarse, confirma el doctor José Eugenio Colón, ginecólogo obstetra especializado en cirugía ginecológica mínimamente invasiva y experto en endometriosis, quien además afirma que esta es la razón principal por la que la endometriosis es difícil de diagnosticar.

Esta joven, que pidió que no reveláramos su identidad, también recuerda ir al colmado un poco asustada a comprar las toallas sanitarias y que “para ayudarla” le envolvían los paquetitos en papel marrón y luego los ponían en una funda “para que no vieran en la calle lo que llevaba”.

Es así como la endometriosis se ha camuflado por años, detrás de una sociedad que ha estigmatizado la menstruación como impura y de la cual la mujer debería sentirse avergonzada. “Una vez iba caminando de la mano de mi novio y cuando le dije que tenía mi periodo, me soltó de golpe. Me hizo sentir sucia”.

Y no podían quejarse, porque “eso” no es nada; porque si duele, es normal.

“Los médicos no han hecho campañas de concientización sobre lo que es una menstruación saludable eficaz. Eso nos toca a nosotros, enseñar lo que es una buena menstruación”.

Este tejido crece fuera del útero y es capaz de extenderse a otros órganos. Así lo explica también el centro de investigaciones y educación médica de la Fundación del centro de salud estadounidense Mayo Clinic. “Cuando hay endometriosis, el tejido endometrial fuera de lugar continúa actuando como lo haría normalmente: se engrosa, se descompone y sangra con cada ciclo menstrual. Como está fuera de su lugar habitual, no tiene manera de salir del cuerpo y queda atrapado”.

No todas las pacientes presentan los mismos síntomas. “Son altamente variables”, reitera el doctor Eugenio Colón, ya que éstos van a depender del lugar donde se pegue o se aferre el tejido anormal.

Señales y no precisamente de humo

Otros signos de alerta

El doctor José Eugenio Colón, que trabaja para la Saint Louis University School of Medicine, insiste en que lo ideal es buscar signos en otras partes del cuerpo, además del útero, que pudieran estar relacionados con la endometriosis. Por ejemplo, tal como lo señala el portal de campaña de concienciación Endostats, algunos síntomas generales que podrían aparecer son la sensación de escalofríos, sudoración durante las noches, insomnio, ansiedad, fatiga, cambios bruscos de humor, migrañas, dolor en los senos, sentir la cabeza nublada... así como alergias estacionales e intolerancias alimentarias.

¿Puede la endometriosis provocar infertilidad en la mujer?

El tema de la fertilidad es uno de los primeros que surge al momento de abordar el tema de la endometriosis. Y, aunque no es la razón principal, ciertamente la endometriosis influye en mayor o menor grado, en que una mujer pueda o no tener hijos. Así lo manifiesta el doctor José Eugenio Colón: “Una mujer con infertilidad y que no presenta una menstruación dolorosa, puede tener como endometriosis la causa de su infertilidad hasta en un 50% de los casos. Ahora, una mujer que tenga infertilidad, pero en este caso posee una menstruación dolorosa, la endometriosis sí puede ser la causa principal de su infertilidad hasta en un 87% de los casos. Léase, la endometriosis está asociada a la infertilidad, ya sea en una mujer con dolor pélvico crónico o normal”.