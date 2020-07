$!Si te quedaras sin lo que te da el sustento ¿qué harías?

De piloto a panadero

El piloto colombiano Juan Salazar ha pasado de combatir a la otrora poderosa guerrilla de las FARC en su país a vender en Panamá panecillos que él mismo hace desde su casa para enfrentar la crisis por el nuevo coronavirus.

Salazar, quien a sus tres años ya sabía que quería ser piloto del ejército colombiano, aún recuerda la guerra y los momentos donde tuvo que transportar en avión a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Pero ahora, a sus 40 años y con dos hijas, ha visto suspendido temporalmente su contrato en la aerolínea comercial panameña para la que trabaja.

"Con la pandemia yo me estaba enloqueciendo en la casa sin hacer absolutamente nada, el estar acá quieto me ponía enojado, me frustraba, no sabía qué hacer", relata Salazar a la AFP.

Pese a la incertidumbre, Salazar no se vino abajo y decidió cambiar temporalmente su profesión de piloto por la de panadero, en la que no tenía ninguna experiencia.

Con la ayuda de su esposa Diana Carolina Montero y un pequeño horno, Salazar elabora pandebono, un panecillo con mezcla de queso y almidón crujiente por fuera y suave por dentro.

Según cuenta, en un día ha llegado a vender, a través de pedidos por redes sociales, hasta 46 libras en Ciudad de Panamá.

"La pandemia me ha enseñado a no dejar de creer que puedes hacer otra cosa", dice Salazar. Sin embargo, pese al éxito de las ventas, advierte: "Puede que sea un negocio espectacular, pero lo que yo realmente quiero es volar".