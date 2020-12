$!Siete actividades para celebrar una Navidad virtual

El mundo ha cambiado mucho en el último año. Hace 12 meses, no se consideraba realizar una cena de navidad virtual y hoy esa es una posibilidad a la cual no le cerramos la puerta. Con las medidas de distanciamiento que se deben tomar, y la limitación de que los encuentros no pueden incluir más de 10 personas, una “fiesta de Navidad virtual” es la mejor opción para traer esa alegría festiva este año. Aunque en esta ocasión muchos hogares tendrán que festejar de una forma diferente, eso no significa que tiene que ser malo o peor que en años anteriores. El coronavirus puede cambiar la tradición, pero nosotros somos los responsables de que la alegría, la unión y la esencia que caracteriza a nuestra familia en Navidad se mantenga. A continuación, compartimos algunas recomendaciones para tener una fiesta en línea mágica.