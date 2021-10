$!Siete consejos para fortalecer la autoestima de tus hijos

1. Sé su modelo a seguir

Los niños son el reflejo de lo que ven en sus padres. No importa qué tanto te enfoques en inculcarle buenos hábitos y amor propio, si tu hijo ve que eres una persona que no se valora a sí misma y que tiene una mala actitud ante el día a día, imitará lo que ve. Así que cuida de tu propia autoestima: trata de dar el ejemplo de lo que quieres que él sea.

2. Derriba sus creencias limitantes

3. Incentívalo a hacer cosas solo

4. Elogia sus esfuerzos

No debes enfocarte tanto en el resultado, sino en valorar el esfuerzo. Puede que por alguna razón no haya podido completar con éxito alguna actividad o tarea, pero es importante que resaltes que su esfuerzo igual ha valido la pena y no significa un fracaso. ¿Estudió mucho para un examen y no obtuvo buenas calificaciones? Déjale saber que si continúa esforzándose le irá mejor la próxima vez y que ese resultado no define su capacidad.