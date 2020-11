$!Siete consejos para lograr hábitos alimenticios saludables en tus hijos

1. Predica con el ejemplo. No importa qué tanto intentes crear hábitos en tus hijos si no pones en práctica los consejos que pretendes que ellos sigan. Recuerda que los niños aprenden de lo que ven, así que procura predicar con el ejemplo; las reglas de alimentación saludable y estilo de vida deben ser para todos en casa, no solo para los pequeños.

2. Prepara comidas variadas. Los niños se cansan de comer siempre lo mismo, sobre todo si se trata de alimentos como frutas y verduras. Por eso, lo ideal es que elabores un menú saludable variado para cada día que les resulte atractivo. Por ejemplo, puedes preparar bizcocho de zanahoria casero para las meriendas o agregar aderezos a los vegetales en el almuerzo.