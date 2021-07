$!Siete errores que debes evitar si llevas la dieta Keto

1. Precipitarte a la hora de hacer Keto

Aunque la dieta Keto es conocida por ayudar a quitarse esas libras de más en poco tiempo, no debes precipitarte y empezarla sin un plan personalizado creado por profesionales. Keto es una dieta basada en el conocimiento, por lo que si inicias por tu cuenta puedes llegar al fracaso rápidamente y no solo no bajarás de peso sino que puedes aumentar mucho más.