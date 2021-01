$!Siete mitos del amor que debes dejar atrás

1. El amor todo lo puede: según la especialista muchas personas piensan que el amor todo lo puede y con él pueden hacer que su pareja cambie: realice cosas que no quiere o que se mantenga en un lugar donde no se siente cómodo. Ella explica que este sentimiento no puede transformarlo todo ya que es ilógico pensar que una persona puede dejar el juego, el alcohol o a una segunda pareja solo contando con el poder del amor.

2. El amor a primera vista funciona: para la terapeuta sexual enamorarse desde un principio de alguien no garantiza la estabilidad de esa relación. Para ella, entrar en una relación con una persona “de la que nos enamoramos a primera vista” es dejar una relación al azar y muchas veces se pierde la capacidad de ser objetivos, ser críticos; y continuamos en una relación que no funciona. Según explica en una relación debe existir el compromiso, la capacidad de negociar el poder y sobre todo la privacidad para que cada quien pueda estar con sigo mismo.

3. La persona correcta llena todos mis espacios: es buen amigo, se lleva bien con mis padres, es trabajador, es aventurero, es vegano, le gusta la natación, baila... un compañero para todo. Falso, según la doctora en una relación no todo tiene que funcionar, no todo lo tienes que hacer con tu pareja y viceversa, tu pareja no tiene que hacer todo contigo, está bien si a tu pareja no le gusta ver la serie que a ti te gusta o no lo divierten las mismas cosas. Para la experta es importante entender que no todos los espacios lo vivirán juntos, para así evitar que exista la insatisfacción en la relación.