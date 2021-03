$!Siete revelaciones de la entrevista de Meghan y Harry con Oprah Winfrey

Hace poco la pareja anunció que está en la dulce espera de su segundo hijo, del cual anoche revelaron el sexo: “¡Es una niña!”, confesó Harry a la presentadora de televisión con mucha emoción. De acuerdo con los duques, la bebé nacerá para verano de este año y no tienen planes de continuar agrandando la familia.

Tanto Meghan como Harry estaban conscientes de que su boda era una ceremonia para el mundo y no tanto para ellos, por lo que decidieron casarse tres días antes en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, para poder pronunciar los votos que de verdad querían. “Llamamos al arzobispo y le dijimos: 'Mira, este espectáculo es para el mundo, pero queremos una unión solo con nosotros’”, confesó. De hecho, los votos que enmarcaron en su habitación son los de ese día.

"Simplemente ya no quería seguir viviendo. Fue un pensamiento constante, real y aterrador", dijo, para luego añadir que se sintió tan avergonzada de ese pensamiento que no quiso confesarlo a su esposo, sobre todo por las pérdidas que ya ha sufrido.

Tras preguntarle sobre una revelación anterior, en la que aseguraba que ser miembro de la realeza en Reino Unido es casi imposible de sobrevivir, Megan hizo una de las revelaciones más fuertes de la entrevista: llegó un momento en el que no quería seguir viviendo.

Al parecer a los miembros de la realeza no les agradaba la idea de que Harry tuviera un hijo con una afrodescendiente, pues cuestionaban qué tan moreno este podría salir. Aunque Meghan ni Harry quisieron mencionar nombres de quienes hacían este tipo de comentarios, la exactriz dijo que la realeza tomó la decisión de no conceder el título de príncipe a su hijo, ni la seguridad oficial que conlleva ser el bisnieto de la reina.

Además del cariño, Harry dijo sentir una enorme compasión por Carlos y su hermano mayor, William. "Mi padre y mi hermano están atrapados. Ellos no pueden irse". Y él sabe lo que es sentirse así, pues también estuvo atrapado y no veía salida.

A pesar de todo lo ocurrido, Harry aseguró tener una muy buena relación con su abuela, la reina Isabel II. Sin embargo, con quien no mantiene una relación tan cordial es con el príncipe Carlos, su padre.

Al ser cuestionada sobre el incidente previo a su boda con Harry, en el que supuestamente había hecho llorar a Kate, Meghan aclaró lo sucedido: “Ocurrió lo contrario”, al tiempo que acusó a la casa real británica de estar dispuesta a mentir para proteger a otros miembros de la familia.

“Unos días antes de la boda, ella (Kate) estaba disgustada por algo relacionado con los vestidos de las niñas, y eso me hizo llorar, hirió mis sentimientos. Pensé que, teniendo en cuenta el contexto de todo lo que estaba ocurriendo esos días, y sabiendo lo que estaba pasando con mi padre, no tenía sentido no apoyarme como estaba haciendo todo el mundo”, confesó la duquesa de Sussex. Sin embargo, aseguró que Kate se disculpó y le dio flores después del incidente, por lo que rechazó dar detalles en la entrevista sobre lo acontecido ese día.

Sin miedo a las consecuencias de sus declaraciones