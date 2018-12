$!Sigue estos consejos y no volverás a estar sol@ en Navidad

A partir de hoy mismo, al irte a la cama, imagínate viviendo la vida que deseas al lado de una pareja. No te limites a ver la imagen, lo más importante de todo el proceso es lo que sientes al verla porque esas sensaciones serán la clave para el cambio. No tiene que tener un rostro específico, pero sí condiciones imprescindibles, lo que no quisieras negociar: la manera en que te trata, la manera en que te toca, cómo te mira, cómo te hace sentir, cómo trata a los tuyos, su nivel de responsabilidad, su formación, nivel de energía, conducta, actitud hacia la vida, hacia la naturaleza y las personas. Recrea la experiencia, no como un observador externo que solo ve una película. Tú eres la película y el protagonista en ella. Este ejercicio es muy poderoso e inclusive puede ayudarte a superar algún fantasma del pasado.

2 Viste tu mejor cara. Estadísticamente está demostrado que hay más atracción hacia las personas que sonríen, que parecen felices. Así que, además de estar en el medio, hazlo disfrutándolo. Sé feliz antes de encontrar una pareja. Haz una lista de las cosas que te hacen feliz, no te compliques, esas cosas sencillas como comer un helado, ver una película repetida, o ponerte una ropa que te encanta. Solo pásalo bien contigo, lo demás vendrá por añadidura.

3 Sé accesible. Much@s solter@s no consiguen pareja, no por no querer ni por no ser atractiv@s, sino porque se comportan como si estuvieran casad@s. Levanta la cabeza, abre los ojos y sonríe. Nadie te va a juzgar por mirar. No seas odios@, muchas personas han interpretado que ser arrogante es sinónimo de elegancia o estatus, y nada más alejado de la realidad. Las personas accesibles tienen más amigos, lo pasan mejor.

4 Ensaya. Entra a un site confiable de citas y practica haciéndote visible. Esto te permitirá perder el miedo escénico y te recordará que sí eres atractiv@ y a alguien le gusta una persona como tú. A veces se nos olvida porque no estamos en el lugar correcto en el momento adecuado. ¡Trabaja lo necesario y vive más! La gran mayoría tenemos tanto pánico a la pobreza que no nos damos cuenta de que trabajando lo justo podrías tener no solo una vida más agradable, sino también un compañer@ para tu carga.

5 Sé valios@ e interesante. Algunas personas son física e intelectualmente muy atractivas, pero no se manejan como tales. Conoce a la otra persona, hazle preguntas que te permitan detectar si es lo que estás buscando mucho antes de darte el primer beso. Trata de saber quién es, qué piensa de su país, de la religión, del dinero, antes de ir a la cama, quién es, cómo se hizo a sí mism@, de dónde viene, hacia dónde va. Hay más divorcios y rupturas amorosas porque nos involucramos demasiado rápido con alguien que prácticamente no conocemos.

Estar o no solter@ depende del poder de una decisión que puedes tomar ahora. No tienes que volver a pasar una Navidad sol@. Puedes encontrar más tips y recursos en mi libro “Adiós soltería”.

La autora es escritora, conferencista y coach. www.kirssylorenzo.com