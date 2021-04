$!Síndrome de la rana hervida: ¿de qué se trata?

¿Con frecuencia te adaptas a situaciones o personas que resultan perjudiciales para ti?, ¿aguantas y aguantas justificando lo que no deberías?, quizá seas víctima del síndrome de la rana hervida. Se trata de una analogía atribuida al escritor Olivier Clerc basada en la capacidad de las personas de adaptarse a situaciones dañinas, tal y como lo hacen las ranas, que, al colocarlas en una olla con agua al fuego, se quedan tranquilas hasta morir achicharradas.

No dar la importancia necesaria al malestar, no querer hacer frente a la realidad, mantener la esperanza de que las cosas cambiarán, la resignación de que no llegará nada mejor y la baja autoestima, son algunas de las causas por las que alguien puede llegar a experimentar el síndrome de la rana hervida, según reseña el portal Psicopedia.