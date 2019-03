Sócrates McKinney: “Las novias quieren verse como princesas”

Los días 15, 16 y 17 de marzo las parejas con planes de boda tienen una cita. Se trata del República Dominicana Bridal Week 2019, con sede en el hotel El Embajador, un espacio que presenta las últimas tendencias de ese segmento con charlas, talleres, exposiciones y desfiles de moda nupcial. Su presidente, Sócrates McKinney, nos adelanta algunos detalles.

Dominicana Bridal Week abre este año con, nada más y nada menos, que el diseñador internacional Naeem Khan con su línea Bridal, ¿qué más podemos esperar de esta nueva edición? Desde el año pasado DBW se ha consolidado como evento marca-país para un segmento muy importante en términos de aspecto económico: el segmento boda es una herramienta muy efectiva para atraer turismo a la República Dominicana, por cada pareja que se casa vienen 40 o 60 personas al país y se contrata mano de obra dominicana para hacer ese evento. En fin, es una manera de promovernos como destino, de promover las locaciones, el talento... RDBW es la vitrina para destacar el talento. Estamos listos para hacer bodas.

Este año tenemos diferentes plataformas que conviven en RDBW, una de ellas es la de moda, que en esta edición inaugura con Naeem Khan, quien visita el país por primera vez con su colección Bridal. Contará además con los más destacados diseñadores y casas de novias como Giannina Azar, José Jhan, Michelle Reynoso, Leonardo Fifth Avenue, Melkis Díaz Bridal Atelier, entre otros.

La plataforma de formación consta de dos eventos: el congreso “No Arruines mi Boda”, espacio para dotar a las parejas con las herramientas necesarias para que puedan manejar de manera eficiente la organización de su boda, acorde a sus sueños y su presupuesto; y Luxury Showroom, donde los más famosos organizadores de bodas ofrecerán una experiencia sensorial con las últimas tendencias de la decoración. La plataforma de entretenimiento tendrá grupos musicales mezclados con horas locas para exhibir sus propuestas al final de la noche.

¿Qué novedades podemos esperar en cuestión de tendencias? Dependerá de las casas que están representadas aquí, pero en el caso de los diseñadores encontrarán las novias 'Too Much' de Giannina Azar, las novias románticas de Michelle Reynoso, o el novio fashionista de José Jhan, esos sellos no cambian. Puede cambiar el tono del vestido, que este año haya más en blanco o vestidos de colores, porque son novias más millenial y quieren salirse de lo común, esas pueden ser algunas de las variaciones.

¿Y a la hora del menú, ¿qué es lo que arrasa en materia gastronómica? Conversaremos con el chef ejecutivo del hotel y otros chefs invitados en el evento, apoyando con sus recomendaciones a esos novios y ofreciendo los lineamentos adecuados de cómo articular ese importante menú. Ahora bien, en una unión estratégica con la plataforma gastronómica Taste, esta edición contará con un Bridal Cooking Show, a cargo del Chef Manu, quien recomendará recetas para cuando recibas a tus amigos en tu nueva casa. Son recetas muy fáciles, jóvenes y divertidas.