$!Soltero, ¿solo o solitario?

A medida que los días festivos pasan al Año Nuevo, los solteros pueden enfrentar preguntas de amigos y familiares: “¿Cuándo te tomarás en serio las citas?”

En muchas familias, las festividades estacionales trazan líneas entre quién está acoplado y quién no. Las parejas románticas son invitadas a las comidas festivas, se incluyen en las fotografías familiares y se las ve como posibles parejas de la vida, mientras que los "meros" no lo son. Estas prácticas trazan una línea entre las relaciones que se consideran significativas, y las que no lo son.

Investigadores argumentan que estas prácticas reflejan suposiciones generalizadas; una de ellas es que todos buscan una relación romántica. Otra suposición está más cargada de valores: vivir en una relación sexual romántica a largo plazo es mejor que vivir sin uno. Esto alimenta las creencias de que las personas que viven solas son menos felices o más solas que las parejas.

Estas suposiciones son tan frecuentes que guían muchas interacciones sociales. Pero la investigación muestra que son falsos.