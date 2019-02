$!Soluciones íntimas para un problema tabú: la incontinencia urinaria

Las señales de alarma para preocuparse. Más que señales de alarma son factores que pudieran influir en la aparición o no de la incontinencia urinaria. Haber tenido embarazos con fetos de gran peso, partos con mucho trabajo, cirugías pélvicas previas, y la edad como factor, pueden hacer pensar que podemos estar en riesgo. No hay ningún factor o síntoma premonitor de la incontinencia, simplemente aparece.

Sigue siendo un tema tabú. Existen dos razones, por un lado hay tabú porque está el tema social de que ‘me orino’, por otro lado hay un problema de educación en la población, la gente considera esto como algo normal, y de hecho cuando en las consultas ginecológicas se pregunta a las mujeres si pierden orina muchas responden: “Sí, lo normal”, y sabemos que perder orina no es normal. Muchas consideran que a medida que van alcanzando cierta edad es normal que vayan perdiendo orina, pero están equivocadas.

Los tratamientos más novedosos para combatirla. Se tratan las incontinencias de acuerdo a cada causa. En el caso de la incontinencia de esfuerzo existen procedimientos, cambios de hábitos, ejercicios musculares y cirugías especiales. En el caso de la incontinencia por hiperactividad vesical existen también cambios de hábitos importantes en el paciente, como pueden ser el cambio de tipos de líquidos que ingiere, la hora a la que los ingiere, el tipo de comidas irritantes vesicales, la influencia del tabaco, y los medicamentos dedicados exclusivamente a la hiperactividad vesical, como antimuscarínicos.

Nuevas técnicas para operaciones. Está el implante de cinchas en el caso de la incontinencia de esfuerzo, del que cada vez estamos más convencidos que deben ir acompañadas tanto antes como después de un proceso de rehabilitación del piso pélvico, y según el grado de incontinencia de cada quien.

¿Tratamientos no quirúrgicos? Todos los tratamientos tienen una fase no quirúrgica, que es la primera, y una quirúrgica. Lo ideal sería comenzar con los cambios de hábito, pasar a la terapia farmacológica, y luego a la quirúrgica. En el caso de la incontinencia de esfuerzo, la terapia farmacológica no es exitosa ni es buena. Pero no siempre se va a tener que hacer un tratamiento quirúrgico.

Ejercicios para prevenirla. Existen ejercicios para la continencia de urgencia que son para el piso pélvico y están orientados por fisioterapeutas preparados en esta área.

Texto: MariPily Menéndez