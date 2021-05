Si todavía no tienes regalo para el Día de la Madre, te proponemos un plan original y diferente que convertirá ese día en un fin de semana muy especial. Sorprende a mamá con una escapada inolvidable al Radisson Blu Punta Cana para recuperar la calma y recargar energías acompañada de lo que más ama: su familia. Y para incentivarte aún más, te damos cinco razones por las que esta propuesta es el obsequio perfecto para que mamá recobre fuerzas y pueda lidiar con su día a día.

1. Tiene el respaldo de la marca Radisson. No solo es uno de los pocos hoteles Radisson Blu del mundo que ofrece la experiencia “todo incluido”, esta es una marca de hoteles de categoría superior que se destaca por brindar un servicio positivo y personalizado, destacando por la atención a los pequeños detalles y una filosofía de servicio de Yes I Can! Para convertirse en un Radisson Blu, esta propiedad pasó por un amplio proceso de renovación que incluyó un rediseño completo del lobby y la remodelación de sus cinco restaurantes, además de la incorporación de instalaciones artísticas en las habitaciones y áreas comunes con numerosas piezas del escultor dominicano Patricio Correa, sin dejar de lado la decoración del pintor local Vitico Cabrera.