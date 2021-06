Sosomo Rugs, alfombras con mucho arte

Todos los profesionales, sin importar la carrera, en algún momento deberíamos “dejar de ver para ver”. ¿El qué? Las nuevas oportunidades que se abren en el camino. Tal como hizo la creadora de Sosomo Rugs, un nuevo concepto de alfombras que evocan arte y que fue desarrollando en el quieto principio de la pandemia del COVID-19. En este contexto Soranyi Soliver Mota, egresada de Bellas Artes, tuvo la visión de llevar un diseño refrescante e innovador a los espacios a través de las alfombras.

La duda sobre emprender en medio de la crisis a ella no la visitó; por lo contrario, asegura que para ella “fue una ventaja, porque por primera vez en mucho tiempo pude detenerme a pensar, y tuve claro que tenía que aprovechar el momento para emprender con Sosomo. La pandemia ha hecho que cambiemos nuestros hábitos sociales y de consumo, ahora salimos menos a la calle, por lo que priorizamos estar cómodos en nuestros hogares, y no hay mejor forma de sentirnos cómodos que a través de la decoración de nuestros espacios”.

Pero antes de llegar a ese punto Soranyi exploró diversas formas de expresarse artísticamente y ninguna llegó a convencerla del todo. Hasta que llegó un recuerdo de su infancia, de cómo sus tías transformaban sus casas con solo un hilo y una aguja en las manos; hacían cortinas para la sala, tapete de ganchillo ... pero “a mí nunca me gustó la máquina de coser, ni hacer ganchillo, lo veo muy limitado, así que me decanté por las alfombras, porque me permiten tener la versatilidad de aunar un diseño artístico con una pieza funcional para el hogar”, nos cuenta.