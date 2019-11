Stormy Reynoso, un dominicano que comparte la inteligencia emocional

La inteligencia emocional es una de las cualidades más requeridas para el hoy y el futuro. Por esta razón, durante más de 10 años, Stormy Reynoso se ha dedicado a entrenar a personas de toda Latinoamérica para que esta sea una realidad en sus vidas. El dominicano, que estudió y trabajó durante muchos años en el país, en la actualidad se dedica a realizar talleres y seminarios en distintas áreas en países como Costa Rica, Ecuador, Perú, Colombia, México, Guatemala, Bolivia, Paraguay y EEUU. Y, aunque utiliza muchas herramientas de coaching, no se considera como tal. “Trabajo con la inteligencia emocional, esto beneficia a las personas en todo, porque todos somos mucho más emocionales que racionales, entonces cada quien vive su vida en base a la calidad de sus emociones. Si vives con tristeza y amargura, esa será tu vida, pero si vives con pasión y energía así también lo será”, asegura el profesional. Si le preguntamos cómo llegó a esta etapa de su vida, Reynoso explica que su vida laboral en el país era exitosa, pero su vida personal no, esto lo llevó a buscar respuestas: “comencé a buscar ayuda y en ese momento encontré respuestas y me gustó tanto que seguí, seguí y seguí hasta el momento en que había hecho tantos cursos que me dije ‘déjame ayudar a la gente’”. Así inició hace más de 10 años con esta profesión que se convirtió en su estilo de vida.



5 cosas que definen su trabajo Excelencia Urgencia Preparación Instinto Entrega

Un país que marcó su carrera

Costa Rica, ese país me abrió las puertas, me recibió y fui creando cosas allí.

Algo que no tolera en las personas

Que se victimicen, no soporto que una persona, teniendo la oportunidad de salir adelante, se deje atrapar por sus propias creencias limitantes y se deje aplastar teniendo la oportunidad, sufriendo y llevando a otras personas a sufrir, porque ese ciclo de víctima llega a la culpa y la culpa es su sufrimiento por todos lados.

Por qué pasar de administrador a entrenador en inteligencia emocional

Vi mucho sufrimiento en la gente, pero también que hay esperanza para salir adelante. Quien llega a mi lado con un tipo de mentalidad derrotista y sale empoderado tomando decisiones, caminando por un nuevo camino, desde ahí todo cambia para ellos, su economía, su vida personal, todo.

Qué situaciones lo han marcado

Definitivamente muchas de las situaciones que he visto me han cambiado porque modifico la forma de pensar. Muchas situaciones me han hecho crear mucha más empatía, más acercamiento porque en los talleres las personas se dan cuenta de que no se les está juzgando, sino entendiendo y se les da la oportunidad de crear respuestas a sus situaciones.

Qué se lleva de cada país

Me llevo montones de amigos, gente que me quiere y que aprecio. El gran secreto de esto en encontrar en cada uno de nosotros y en los demás lo que estamos haciendo y sentir que es lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos. Me llevo de cada persona con la que converso, porque me brinda una nueva visión de su mundo para poder ampliar el mío.

Qué necesita una persona para hacer un cambio

Disposición, estar dispuesto a buscar la respuesta y comenzar a cambiar si así lo desea.





Lo que más aprecia de la gente La inspiración

La empatía

La disciplina

La oportunidad de un acercamiento

La humildad, porque no lo sabemos todo



Una canción

“Levántate” de Mozart La Para y “Gira el mundo’’ del grupo Percance, estas se han vuelvo un himno en todos nuestros talleres.

Una película

El documental “No soy tu gurú” y “El cambio”.

Un libro

“Como un hombre piensa” de James Allen.

