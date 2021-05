Súperpoderes, si pudieras elegir uno para criar a tus hijos, ¿cuál sería?

Techy Fatule, artista

Poder: La sanación. Motivo: "Para que siempre, no importa lo que le pase a mi hijo, yo pueda sanarlo y saber que puede confiar en su mamá para que siempre lo sane".

Luz García, presentadora de televisión

Poder: Invisibilidad.Motivo: "Me gustaría estar de manera especial en cada momento donde Miguel Ángel esté a punto de tomar una decisión que no sea la correcta. En ese momento me gustaría estar para siempre seguir orientándolo".