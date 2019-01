$!Taron Egerton, el nuevo príncipe de los ladrones

Ni siquiera sabría por dónde empezar si tuviera que contar la primera prueba de audición que me rechazaron. (Riendo) El rechazo también es algo con lo que aprendí a lidiar, pero también es un orgullo decir que no tuve que pasar por ninguna prueba de audición para el personaje de Robin Hood. El director me lo ofreció desde el principio. Pero sí, los rechazos en las pruebas de audición son duras. Se necesita desarrollar una especie de reacción psicópata antisocial donde no te importe lo que digan. Esa es un poco mi actitud en ese sentido. Pongo toda la energía y mis emociones en tratar de conseguir un rol y cuando después deciden que no es para mí... también tengo que aceptar que seleccionaron un actor mejor en mi lugar.

¿Siempre fuiste bueno con el arco y la flecha?

Entrené bastante con el arco y la flecha, en especial el estilo que me enseña Jamie Foxx, en la película, donde básicamente tengo que tirar flechas de fuego muy, pero muy rápido. Es un lado de la arquería que enseña de verdad un holandés que se llama ‘Lars’. Se pueden ver videos en YouTube con él. Puede tirar nueve flechas en ocho segundos con total precisión. No bromeo. Él me enseñó. Y ni pienses que soy tan bueno como él (vuelve a reír). También tomé clases de equitación, porque nunca antes me había subido a un caballo. La primera semana, el caballo me tiró al suelo y fue horrible, pero pude seguir adelante. También pasé mucho tiempo en el gimnasio para unas escenas que tuve que volver a filmar con el torso desnudo unos meses después y eso no me divirtió tanto. Pero sí, hubo muchísimo entrenamiento, aunque también fue muy divertido.

¿Cuál de todas las versiones anteriores de Robin Hood fue la primera que viste en cine?

Debe haber sido la de Kevin Costner con el típico corte de pelo que yo también evité (Risas). Pero a mí me gustó mucho más la de Disney. Me gustó esa historia. En mi adolescencia yo solía usar una toalla roja como capa de Superman o salía a correr con un arco y unas flechas que tenían ventosas en la punta y me la pasaba tirándole a las ventanas de casa. Supongo que esas fueron las primeras impresiones que yo tuve con Robin Hood, por esas películas. La idea y la historia es muy fácil de reconocer.

¿Y cuál version dirías que se parece más a la tuya?

No creo que se parezca a ninguna de las versiones anteriores. Traté de filmar una versión más adulta de mi versión adolescente, corriendo por ahí con una toalla en el cuello (risas). No sé... es difícil prepararte para una actuación pensando en alguien más.

¿Quién crees que ganaría al menos en una competición de arquería? ¿Katniss, Robin Hood, Lara Croft o Hawkeye?

A ver... Si tuviese que luchar con Katniss en “Juegos del Hambre”, Hawkeye de los “Avengers”, Lara Croft con “Tomb Raider”, que no sabía que usa arco y flecha, pero es muy buena luchando. Igual, tengo que decir que en una competencia entre todos ganaría yo, como Robin Hood.

¿Cuáles son las más grandes diferencias entre tu nueva version de Robin Hood y las adaptaciones anteriores?

Para empezar yo no tengo el típico peinado de las versiones anteriores (risas). Supongo que nosotros tratamos de conseguir una versión mucho más humana. El guion también es mucho más moderno y divertido.