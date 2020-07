$!¿Te atreves a vivir la experiencia de un Mega Day Laboral? Entérate de qué se trata

Un Mega Day Laboral es una tentadora idea para los amantes del trabajo y un reto amenazador para quienes caen en el gancho de responder minuto a minuto los interminables mensajes, videos y cuantas cosas se envían por WhatsApp. No es lo único. Para ser sinceros, el espacio laboral tiene muchos enemigos que se tragan el tiempo y son los responsables de que entregues tarde tus responsabilidades, que no rindas en el período pautado y que vivas abrumado. Las visitas, que en este tiempo de Covid-19 ya no aparecen; las conversaciones prolongadas con compañeros, las telefónicas y las solicitudes como “dame una manito con esto y aquello” tienen la magia de hacerte improductivo ante tus obligaciones.

Todos estos episodios son los que dan origen al Mega Day Laboral, que consiste en elegir un día de la semana o al mes para trabajar un horario corrido sin más pausas (10 a 15 minutos) que las que necesitamos para dejar “respirar” al cerebro. Debes planificarte y hacer tu campaña a los “ladrones del tiempo”: El día tal me desconectaré, no te puedo recibir ese día porque no estaré disponible... mientras que el celular ponlo en silencio y cuando hayas culminado esta meta, vuelve a darle entrada a tu vida.