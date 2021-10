$!¿Te cuesta decir “no”?, aprende a hacerlo con estos consejos

Es una de las palabras más cortas de nuestro vocabulario, pero también de las que más le cuesta pronunciar a muchas personas. Saber decir “no” es un don que no le fue conferido a todos, que permite poner límites y, en consecuencia, nos ahorra exponernos a situaciones que no deseamos o que vayan en contra de nuestros ideales. ¿Te cuesta negarte? Aquí te recopilamos algunos consejos que prometen facilitarte el trabajo.

Valora tus deseos y necesidades. Para poder decir “no” primero debes tener muy claro lo que quieres; cuáles son tus deseos y necesidades. Una vez seas consciente de ello, proyéctate ante los demás de ese modo, respetando tu forma de ser e ideales. Eso ayudará a que muchos incluso se cohíban de preguntarte o pedirte ciertas cosas, pues de antemano, basado en tu personalidad, sabrán cuándo obtendrán una respuesta negativa de tu parte.

No te dejes manipular. Muchas personas recurren a la manipulación para poner al otro entre la espada y la pared, utilizando frases como “si me quisieras, me ayudarías”. Es importante que sepas que quien te quiere y valora de verdad nunca te exigiría que hagas algo en contra de tu voluntad solo por complacerlo; al contrario, entenderá que tienes deseos e intereses personales.