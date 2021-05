$!¿Te estrenas como madre? Muchas cosas cambiarán

La noticia de estar esperando un hijo es lo más parecido a la emoción que sienten los niños ante la espera del Día de los Reyes Magos; con la diferencia de que ya eres una adulta (al menos así debería ser).

Sin embargo, al transcurrir de los días te comienzas a dar cuenta que la inmensidad de la alegría comparte magnitud con la responsabilidad que esta nueva etapa conlleva, ya no eres tú sola, ahora te has de preocupar por el bienestar de un ser que crece dentro de ti y que llega a exigirte tanto que hasta podrías pensar que no estás preparada para tanto. El egoísmo natural se vuelve otra cosa difícil de descifrar. Justo aquí podríamos darle la bienvenida a los sacrificios que implica la maternidad.

Comer saludable ya no es una opción; dormir bien tampoco. Estresarte no sirve de nada porque tu mismo organismo comienza a gobernarte para priorizar el bien de la criatura; solo te queda "llevarlo suave"; hacer ejercicio ya no es cuestión de bonita figura sino de bienestar, tomar pastillas e ir periódicamente al médico forma parte normal de tu nuevo estilo de vida, sin importar que antes nunca hicieras ni una ni la otra.

Ser madre es una hermosa aventura que se inicia nueve meses antes de dar a luz; después del alumbramiento es la continuación diferente de lo que comenzó en el interior de tu cuerpo, cambiando nuevas cosas para las que hemos consultado con algunas madres que nos cuentan qué cosas cambian cuando eres madre, a propósito de que el próximo domingo, República Dominicana celebra el Día de las Madres.