Cada comienzo de año es símbolo de renovación, miras al éxito y bienestar. Y con él llega siempre un toque de atención a la economía y sueños de emprendimientos que requieren de ideas que brotan a flor de piel... pero, ¿qué pasa si te quedaste sin ideas nada más empezar el año? Lo primero que recomendamos es no entrar en pánico porque nos hemos nutrido de uno de los Encuentros Interactivos que Lady Reyes organiza periódicamente, que en esta ocasión trató sobre Comunicación, Emprendimiento, Finanzas para Emprender y Marketing Digital, para que tú también tengas acceso al know how de los mejores profesionales.

Los participantes de este año coincidieron a unanimidad que un elemento primordial en la generación y sostenibilidad de ideas es escuchar a la audiencia, ya que ella pide lo que necesita y ahí tendrás las herramientas para construir esa respuesta. Las mentes maestras de este encuentro fueron: Lady Reyes, directora del evento; Mildred Minaya, directora de Reputación Corporativa y Sostenibilidad en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP); Gisel Castillo, CEO de la firma de CLG Consultores; Alejandro Fernández, director gerente de Argentarium; e Ignacio Méndez, viceministro de Fomento a las Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.