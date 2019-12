$!¿Te sientes estancado sobre qué regalar en Navidad? ¡Considera un buen libro!

CASAS

MÚSICA

HOLLYWOOD

“Letters from Hollywood: Inside the Private World of Classic American Moviemaking” , compilada y editada por Rocky Lang y Barbara Hall. Abrams Recogido de bibliotecas, archivos y colecciones personales, el libro cubre más de cinco décadas de cartas, memorandos y telegramas de celebridades y otros expertos. En una carta de 1952, Humphrey Bogart se dirige a John Huston como: “Querida mosca en la pomada”. USD$40.

“Game of Thrones: The Costumes” , trajes de Michele Clapton, escritos por Gina McIntyre. Ediciones Insight. El vestuario de la serie HBO fue integral para dar vida al mundo de George R.R. Martin. Las mejores joyas? El collar de dragones de Daenerys. ¿El mejor vestido de novia? Sansa tenía dos, uno en oro con el león Lannister bordado en la parte posterior del cuello y otro en blanco espectral con un collar de piel y cierres de peces influenciados por su madre. USD$75.

MODA

ARTE

“Ansel Adams’ Yosemite” , de Ansel Adams. Little Brown and Company. El libro incluye imágenes del Parque Nacional de Yosemite seleccionadas por Adams antes de su muerte en 1984 y reproducidas meticulosamente por su editor de más de 40 años. Adams, un activista ambiental, quería alentar a los visitantes del parque a que fueran iguales cuando seleccionó ocho fotografías en la década de 1950 para ofrecerlas exclusivamente como recuerdos asequibles en Yosemite. Se sumó a los ocho a lo largo de los años. USD$40.

CULTURA

“Entrevista: 50 años”, introducción de Bob Colacello. Andy Warhol dijo una vez: “La idea no es vivir para siempre; es crear algo que lo haga“. Entre su producción en 1969 estaba la revista “inter/VIEW: A Monthly Film Journal“, que luego cambió a ”Interview“. Colacello, el editor de 1970 a 1983, describe la empresa como ”parte ambición, parte del accidente, un capricho, un experimento, algo para que hagan los niños en la Fábrica”. Este volumen lo tiene todo, desde las famosas entrevistas y portadas de la revista hasta sus obras de arte, ilustraciones y fotografías. USD$250.

“Drag: The Complete Story”, de Simon Doonan. Laurence King Publishing. Aquí en la segunda década del siglo XXI, no hay más reglas cuando se trata de arrastrar, escribe Doonan. El embajador creativo de Barney’s New York hace uso de su ingenio característico para rastrear la historia y los héroes del arrastre mientras también celebra a la nueva generación. “¿Qué está alimentando el arrastre ahora? Es mejor preguntar qué no alimenta el arrastre ahora“, concluye. USD$40.

“Women: The National Geographic Image Collection”, introducción de Susan Goldberg. National Geographic. Las 450 fotografías del libro abarcan tres siglos y más de 30 países. Con nuevas entrevistas, incluidas Oprah Winfrey, Nancy Pelosi y Roxane Gay. El libro coincide con un número especial de la revista National Geographic, escrito y fotografiado exclusivamente por mujeres por primera vez, un documental y una exposición complementaria en el Museo National Geographic en Washington, D.C.

“1,000 lugares para ver antes de morir: el mundo como nunca lo has visto antes”, de Patricia Schultz. Libros artesanales. La veterana periodista de viajes ha reinventado su éxito de ventas de 2003 en un escaparate con más de 1,000 fotos exuberantes. Las ubicaciones son las mismas, desde Palau hasta Oporto. USD$50.