$!Teletrabajo, expectativas vs. realidad

La medicina puede ser digital

[Doctora María Sosa, ginecóloga obstetra]

“Nunca visualicé la posibilidad de tener la opción de hacer una consulta con la modalidad de videollamada como única manera; tampoco me había pasado por la mente cobrar por una consulta a distancia ni a corto ni a largo plazo. Normalmente recibo preguntas y dudas por medio de WhatsApp, pero sólo como asistencia adicional a la consulta presencial.

Desde antes del virus, el trato hacia mis pacientes se ha caracterizado por ser de una manera constante, dispuesta y atenta. Normalmente procuro estar en contacto y disponible todo el tiempo posible. Eso nos ha facilitado la transición a mí y a mis pacientes, así como continuar dando el servicio.

¿Qué ha requerido de mí para poder lograrlo? A pesar de estar a la par con la tecnología, he requerido del apoyo de personas como mi community manager, una secretaria virtual y mi hija para ayudarme a moldear correctamente el servicio de manera que me funcione tanto a mí como a mis pacientes; además del apoyo, flexibilidad y trabajo en equipo de todas las ARS, laboratorios, farmacias y deliverys. Hay que valorar a todos los que han logrado que la consulta en cuarentena sea exitosa; mientras que el paciente ha confiado en este servicio alternativo.

He tenido que enfocar mi mente y energía a pesar de la situación negativa que estamos viviendo; balancear mi vida dentro de casa como madre, doctora y ama de casa. Como doctora me he visto en la necesidad de dar orientación clínica, brindar apoyo emocional a mis pacientes y hasta, a veces, a algún familiar de ellas mismas. He recibido mucha satisfacción y bendiciones por servir hasta en esos detalles.

Esta experiencia me ha dejado la enseñanza de que las pacientes no necesitan de todas las consultas presenciales a las que normalmente asisten; es totalmente práctico y posible mezclar la consulta virtual con la presencial en un futuro. He aprendido a valorar más mi especialidad y que el médico, sin importar su edad, tiene que estar a la vanguardia de la tecnología.

El mundo laboral ya no será igual que antes, solo basta con mirar en el sector salud, en el que ya se aceptan recetas digitales, cómo las ARS cuentan ya con plataformas digitales para autorizar reclamaciones y cómo las pacientes tienen la opción de no moverse de casa para consultas que no requieren un examen físico”.