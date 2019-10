$!¿Tienes implantes? Podrías estar en riesgo de padecer cáncer

Ante los síntomas de alerta se debe acudir al médico lo más pronto posible para una detección temprana. Entre los que ella cita está dolor, crecimiento repentino del seno o si al tocarte te sientes una masa, es necesario que asistas al especialista. No siempre estos eventos tienen que ver con el linfoma, en algunos casos se deben a una infección o hematoma, pero es función únicamente de un médico determinarlo y no que lo asumas como tal.

“El riesgo de presentar este cáncer es bajo pero todo dependerá de cuándo se detecte, si se hace a tiempo, las posibilidades de sobrevivencia son altas, de lo contrario, puede llegar a la metástasis y con ella a la muerte”, expresó.

No obstante, tampoco debe se debe caer en pánico y no hay por qué quitárselo si no tienes ninguno de los síntomas, ya que por lo regular las señales aparecen luego de un año de haberse puesto el implante, pero en escasas ocasiones.

La doctora recomienda que para el diagnóstico se haga una ecografía o ultrasonido de mama porque la mayoría de los casos se presente con líquido alrededor del implante, que se puede identificar con el ultrasonido.