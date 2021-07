$!TikTok elimina unos 7 millones de cuentas de niños

A los niños que no se sientan mal, lo que pasa es que todo en la vida tiene su tiempo y el de ellos en esta plataforma no ha llegado; además no son los únicos afectados, ya que también se eliminaron millones de videos y usuarios por no cumplir las normas.

La decisión no fue porque sí. Lo que pasa es que por dejar pasar por alto tantas cosas, en 2019, TikTok tuvo que pagar más de 5 millones de dólares de penalidad ante una corte y aceptar ciertas normas.