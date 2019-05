$!Todo lo que debes saber sobre la dieta Keto

No, la dieta cetogénica o Keto no es tan saludable como parece. Es más, puede resultar perjudicial a la larga si no se realiza bajo la supervisión de un médico. Para despejar todas las dudas sobre la dieta del momento, la doctora Mackenzie Cervenka responde a nuestras inquietudes. He aquí 10 respuestas a las preguntas más frecuentes.

¿Qué es la dieta Keto y en qué consiste? Cuando usamos el término dieta Keto, generalmente nos referimos a la dieta cetogénica clásica, que es una dieta que históricamente se usó para el tratamiento de la epilepsia. En esa dieta se habla en proporciones, como por ejemplo, una proporción de grasa a carbohidrato y proteína combinados y, por lo general, la dieta clásica sería una proporción de 4 a 1. También hay dietas cetogénicas modificadas que tienen proporciones más bajas de grasas, y más carbohidratos y proteínas.

Su origen es más médico y menos estético, pero ¿cómo surgió la dieta Keto y para qué se creó? Las observaciones originales que se hicieron en la ciencia médica fueron que cuando un paciente con epilepsia se enfermaba o estaba en ayunas, la frecuencia de sus convulsiones disminuía, por lo que la idea era que tal vez el estado de ayuno, donde el cuerpo metaboliza la grasa, tenía propiedades que evitaban los ataques y muchos estudios han demostrado que ese es el caso. Por esto inicialmente utilizaron el ayuno como un tratamiento para la epilepsia, pero obviamente esto no es sostenible a largo plazo y en 1921 se propuso la dieta cetogénica como una alternativa, con la idea de que si se limitan los carbohidratos suministrados al cuerpo y aumenta la ingesta de grasa, entonces el cuerpo usará esa grasa y producirá lo que se conoce como cuerpos cetónicos, de modo que cuando el hígado metaboliza los ácidos grasos produce cuerpos cetónicos hechos de ácido betahidroxibutírico, acetoacetato y acetona; de ahí proviene el término cetogénico.

La dieta cetogénica se ha relacionado con el tratamiento de la epilepsia, pero ¿por qué esta dieta se ha popularizado como una forma efectiva de perder peso? Creo que desde que se estableció para el tratamiento de la epilepsia se ha utilizado en diferentes formas para otro tipo de afecciones médicas neurológicas, psiquiátricas y generales. Me preguntas cómo surgió como tratamiento para perder peso y me parece muy interesante porque no puedo rastrearlo hasta un origen específico. Inicialmente, hace años, cuando se introdujo la dieta Atkins, fue muy popular. Mientras que con la dieta Atkins han hecho hincapié en la ingesta de proteínas y grasas, con la dieta cetogénica el enfoque está en aumentar la ingesta de grasas. Una de las formas en que una dieta cetogénica puede promover aún más la pérdida de peso es que, una vez que los pacientes están en un estado de cetosis, donde están quemando grasa y produciendo cuerpos cetónicos, estos pueden suprimir el apetito, pero también puede ser muy peligroso si un paciente tiene problemas con la anorexia. En nuestra comunidad todavía consideramos que es una terapia médica y algo que debe ser monitoreado por un dietista, con un médico, para asegurarse de que no haya efectos secundarios.

Incluso se ha hablado de que la dieta Keto puede tener un efecto terapéutico contra el cáncer, ¿esto es cierto? Sí, hay un concepto llamado el Efecto Warburg y el concepto detrás de esto es que las células tumorales usan la glucólisis para proliferar y esto suele ocurrir en un entorno de alto nivel de glucosa en la sangre y, por lo tanto, la idea de usar una dieta Keto como alternativa a una típica dieta norteamericana que suele tener un alto contenido de glucosa, es que estás privando a las células tumorales de esa fuente de energía y estás proporcionando los cuerpos cetónicos como una fuente de energía alternativa para que las células sanas continúen creciendo y actúen normalmente.

La dieta Keto tiene una de las búsquedas de dieta más populares en Google en 2018, ¿por qué despierta tanto interés? Una de las razones es porque es una dieta relativamente extrema, es decir, si lees sobre la dieta cetogénica clásica, en la que el 90% de tus calorías provienen de la grasa y puedes ver los beneficios de inmediato, se lo cuentas a un amigo y él también lo intentará. Creo que potencialmente esas son algunas de las razones por las que ha despertado tanto interés, que es relativamente extremo y que se pueden ver los efectos de inmediato.

¿Cómo reaccionaría mi cuerpo a la dieta cetogénica si la comenzara hoy? Si es la dieta Keto clásica, la versión más extrema, entonces muchas veces lo que sucederá si comienzas la dieta de repente es que las personas empiezan a producir cuerpos cetogénicos de inmediato. En general, el cuerpo no está acostumbrado a eso, por lo que puede causar náuseas y vómitos. Hay un término que conozco en las redes sociales, que se llama la gripe ceto, y esa es la experiencia de entrar a cetosis demasiado rápido; también puede causar supresión del apetito e incluso letargo.

¿Hay algún tipo de persona específica que deba evitar esta dieta? Sí, hay ciertos trastornos metabólicos en los que la dieta está absolutamente contraindicada porque puede empeorar esas condiciones; por ejemplo, en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, estas no son contraindicaciones absolutas, pero definitivamente deben hablar con su endocrinólogo y hacerle saber que planean hacer una dieta cetogénica porque es extremadamente baja en carbohidratos y, si están utilizando insulina u otros medicamentos para controlar su diabetes, es muy probable que deban ajustarlos. Los pacientes que tienen gastroparesia o su sistema gastrointestinal no funciona correctamente, no deberían estar en una dieta cetogénica, ya que en realidad puede empeorar esa condición. Los pacientes con estreñimiento crónico también pueden descubrir que su condición se vuelve más grave, asimismo cualquier persona que tenga pancreatitis aguda o una enfermedad con insuficiencia hepática o renal grave no debe estar en una dieta cetogénica porque todos esos órganos son necesarios para poder metabolizar la grasa. Otra cosa a tener en cuenta es que las dietas cetogénicas pueden reducir la densidad ósea, por lo que las personas que tienen osteopenia y osteoporosis también pueden correr un mayor riesgo de que esas condiciones empeoren.

¿Cuál cree que sería la condición ideal de la persona que comienza la dieta Keto? ¿Es más fácil para las personas que viven vidas atléticas más adecuadas para ello? Creo que la condición ideal para cualquier paciente es que sea monitoreado por un médico y un dietista familiarizado con la dieta cetogénica. Las personas que practican deporte con mucha frecuencia tienen que comenzar la dieta gradualmente porque su cuerpo necesita adaptarse al uso de la grasa como fuente principal de combustible.

Para el público en general, ¿cuál dieta es más sostenible como estilo de vida: la dieta Atkins modificada o la dieta Keto clásica? La dieta modificada de Atkins. Lo usamos en adultos en lugar de la dieta Keto clásica porque es menos extrema en lo que respecta al consumo de grasas. El paciente tiende a ser capaz de tolerarla mejor, aunque no ha habido muchos estudios que comparen directamente las dos dietas. Cuando escucho a las personas hablar sobre una dieta cetogénica y me dan los detalles de lo que están haciendo es a menudo la dieta Atkins modificada, aunque cualquier tipo de dieta que haga eso es técnicamente una dieta cetogénica. El concepto con la dieta Atkins modificada es que no hablamos de usar proporciones, lo que hacemos es apuntar una cierta cantidad de gramos de carbohidratos por día.

¿Puede una persona esperar efectos secundarios si decide seguir esta dieta? Entre los efectos secundarios inmediatos que se pueden ver están las náuseas, vómitos, letargo y supresión del apetito. Los efectos secundarios a largo plazo que se pueden ver si se está en esta dieta durante períodos prolongados de tiempo incluyen piedras en los riñones, pérdida ósea crónica, por lo que incluso si un paciente no tiene antecedentes de osteopenia u osteoporosis, sí puede desarrollar esas condiciones con una dieta cetogénica, especialmente si no están usando suplementos de calcio o vitamina D. Una de las cosas que es necesaria con una dieta cetogénica, ya sea la dieta clásica o una dieta Atkins modificada, es tomar suplementos de calcio, vitamina D y multivitaminas. El estreñimiento es uno de los efectos secundarios más comunes y puede ser a largo plazo, por lo que uno de los beneficios de la dieta Atkins modificada es que la fibra no se incluye en la ingesta total de carbohidratos, por lo que se puede aumentar la ingesta de líquidos y fibra y eso ayuda a prevenir el estreñimiento y las piedras en los riñones.