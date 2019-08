$!Todos los caminos conducen... al orgasmo

Quiero comenzar con una pregunta: ¿qué haces por tu placer? El buen sexo no es algo que se da solo, sino que tú haces que suceda. Por eso, adoptando una posición activa en el juego amoroso, satisfacer tus necesidades será la única forma en que puedas vivir una sexualidad placentera, liberadora, sin miedo, culpa o vergüenza... pero sí con mucha satisfacción. Esto significa que en ese órgano sexual tan importante como es el cerebro, debes hacer una “limpieza” de las vergüenzas inculcadas por mamá y algunos conceptos religiosos que están ahí para ventilarlos a sabiendas de que no hacemos daño a nadie, ni siquiera a nosotras mismas, si los modernizamos.

Disfruta el momento

Pero volvamos al tema. Conseguir un orgasmo no es el objetivo, pero sí cómo te sientas mientras haces el amor, eso es tan importante como llegar al clímax. Olvídate de lo que leiste, de tener relaciones como esa actriz porno del momento, de las “poses” para que no sea vea la quemadura que te hiciste hace 10 años o esa celulitis que tanto te molesta; no lo estropees, el momento es lo que importa.

Recuerda que 9 de cada 10 mujeres necesitamos estimulación directa en el clítoris, ese botón mágico del cuerpo humano colocado por el creador con la única finalidad, conocida hasta ahora, de provocar placer. El orgasmo vaginal se logra porque la entrada y salida del pene roza el clítoris en toda su extensión. Una vez alcanzado el climax, los orgasmos seguirán repitiéndose [ya que nosotras no tenemos que descansar entre un orgasmo y otro], así que la estimulación debe continuar para que no se pierda la fuerza del orgasmo.

Olvídate del orgasmo simultáneo, recuerda que no estás filmando una película. Si sucede porque es lo que quieren, perfecto, pero puedes perder la concentración. Por último, habla de sexo con tu pareja, sé tolerante, acepta las diferencias (las suyas y las tuyas). La flexibilidad es la clave.

Un consejo: El buen sexo necesita que participes, hales, lamas, mordisquees, pruebes, hables... La pasividad es tu peor enemigo, así que haz que suceda, que se dé. Para ello descubre el ser humano que eres y luego explora al que tienes frente a ti.