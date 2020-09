$!Tómale la temperatura a tus clientes

Los clientes tienen una temperatura en tu negocio o marca, la cual debes identificar para saber qué hacer con cada uno de ellos. Ahí afuera hay un sinnúmero de personas que se pudieron haber cruzado con tu negocio, pero no se quedaron por el simple hecho de tú no saber diferenciar qué tipo de cliente es y hacia dónde dirigir tu enfoque.

Frío: no te conocen, no están interesados en lo que ofreces y no forman parte de tu mercado. En otras palabras, no son tu cliente ideal. Debes educarlos e inspirarlos

Tibio: ya te conoce, sabe que te necesita y te tiene como referencia pero aún no está seguro/a. Están interesados, pero no convencidos. Debes g enerar confianza y hacerlos parte de tu comunidad