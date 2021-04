$!Tratar de calmarse y no explotar: tips para padres estresados

"Hay que imaginarse los tiempos del coronavirus como unas largas vacaciones en una cabaña aislada", explica la terapeuta familiar alemana Andrea Hendrich. "Es decir que todas las reglas, la satisfacción de necesidades y el reparto de roles no funcionan tan automáticamente como antes", añade.

"No hay que estar siempre feliz y relajado. Pero tenemos la elección de decidir cómo manejamos nuestros sentimientos", dice Frankenberger.

Según dice, muchas veces ayuda hacer una breve pausa. Con los niños más grandes es posible dar un corto paseo. En cuanto a los niños más pequeños, se les puede dar media hora más de tiempo par usar sus tabletas o celulares, aunque no esto no sea lo más pedagógico.

"En la familia debe haber cinco veces más cosas positivas que negativas", afirma Frankenberger. Esto vale aún más cuando la situación ya es de por sí desagradable y estresante. "Ser tranquilo, cuidadoso y amable hace que el estrés sea menor. Si se tiene mal carácter, las cosas se ponen aún más feas", asegura.

Según Frankenberger, los padres deberían tener en claro sobre todo una cosa: "Los niños no buscan alterarnos. Son niños".

Así y todo, a veces se tiene la sensación de que los niños están en modo sabotaje, como por ejemplo cuando no obedecen o demoran una eternidad para hacer cosas que llevan pocos minutos, como sacarse los zapatos al entrar a la casa.

Sin embargo, detrás de esta sensación hay para Frankenberger una idea equivocada. "Nosotros tenemos un plan en la cabeza que nuestros hijos no conocen y tampoco se los advertimos", afirma.

Por eso, en su opinión, es mejor comentarle el plan a los chicos por anticipado, de modo que todos puedan ir preparándose y haya menos estrés", explica Frankenberger.

Si así y todo se pierden los estribos y se produce una situación desagradable, lo mejor es, según Hendrich, disculparse con el niño. "La disculpa debe ser sincera y no ser demasiado frecuente. De lo contrario, el niño ya no creerá en que los episodios no se repetirán", completa.