$!Tres cócteles para celebrar el Día del Ron

Este domingo es la Toma de Posesión Gubernamental en República Dominica, ocasión que coincidirá con la celebración del Día del Ron, una bebida propia de nuestra tierra y aclamada por el mundo. Para celebrarlo le hemos quitado tres recetas a un experto del área, no sin antes conocerlo un poco a través de 3 preguntas. Se trata de Otto Flores, quien es un embajador global del ron.

¿Quién eres? Nací en Santo Domingo, República Dominicana. Profesional del área de negocios con especialización y maestría en Gestión y Productividad. De pensamiento proactivo y orientado a objetivos estratégicos, con más de una década de experiencia en diversas áreas administrativas.

Soy Embajador Global de la marca Ron Barceló por vocación; aptitud que he desarrollado y fortalecido a través de la formación interna de la mano de nuestro Maestro Ronero, así como estudios realizados en importantes instituciones nacionales y extranjeras en áreas como enología, caña de azúcar como materia prima, rones y licores en general. Me considero un fiel profeta de la experiencia sensorial que se disfruta al degustar nuestro portafolio de rones de la marca y miembro de esta prestigiosa marca desde 2012.

Como dominicano, "hay ron corriendo por mis venas". Me identifico con el ron porque es un licor maleable, noble y versátil con una historia increíble detrás. Criado en la isla que dio la bienvenida a la caña de azúcar por primera vez al nuevo mundo en el 1493. Ciertamente me apasiona tener el privilegio de contribuir a cambiar la idea errónea de creer que el ron es un espíritu muy básico, cuando realmente hay todo un mundo detrás de su producción. Mi posición de emisario global de la marca de ron oscuro más exportada del mundo me permite jugar un rol importante en el plan estratégico para colocar y desarrollar nuestra marca más allá de los más de 80 países donde actualmente tenemos presencia, lo que posibilita no solo que nuestra marca conquiste nuevos paladares, sino que toda la categoría de rones se ve beneficiada por la expansión del propio ron.



¿Cómo es que el ron ha escalado de ser una bebida nada elegante a considerarse en un menú y momento de exclusividad?

El camino ha sido empedrado, pero interesante. El ron en sus inicios se dio a conocer como un destilado joven (poco envejecido), de precio asequible que rara vez fuera de su región autóctona, el Caribe, no era degustado solo, sino que era una bebida para mezclar habitualmente con refresco de cola. Hoy, si bien es cierto que el ron requiere y necesita establecer denominaciones de origen sólidas que le permitan asegurar y estimular las mejores prácticas de producción de ron, este ha dejado de ser aquel elixir pirata para ser un espirituoso que se produce también bajo altos estándares de calidad en una industria que nos exige reinventarnos para llevar al consumidor envejecidos más complejos que satisfagan no solo a los más exigentes entusiastas del mundo del ron, sino a los de consumidores de whisky, vino y coñac que también se dan la oportunidad de disfrutar del ron, pero demandan que esté a la altura de sus paladares.

Esto ha devenido en que las más reconocidas marcas y sus variantes, que ponen a disposición del público que los disfruta l ya no solo un ron, si no, una exuberante estimulación sensorial. Experiencias entre las que particularmente puedo mencionar el maridaje de nuestros rones con importantes marcas de cigarro, chocolates y elaborados platos a base de exquisitos cortes de carnes, postres entre otros.

Por otro lado, desde mi óptica como especialista, la educación y formación sobre el ron que como emisario de la marca puedo transmitir al consumidor son parte fundamental del trabajo que debe realizar la industria para poder continuar elevando el sitial del ron entre sus pares destilados. Los conocimientos y experiencias que transmitimos son las herramientas que permitirán al consumidor a sofisticar sus hábitos de consumo.



¿Cuáles características tiene un buen ron?

Entre las diversas características que debe tener un buen ron, tomando en cuenta que este ha de nacer de la rigurosidad de altos estándares de calidad detrás de su proceso de producción y donde el fiel respeto al paso del tiempo es lo que va a conferir a los alcoholes envejecidos en barricas sus distintivas propiedades organolépticas, son la redondez, textura en boca y la complejidad de sus colores, aromas y sabores los atributos a mesurar a la hora de evaluar un buen ron.

¿Listo para los cócteles?



Cuba Libre