$!Tres errores que debes evitar en una entrevista laboral, según un reclutador de Amazon

Tal y como cuenta DJ Cabeen, experto en recursos humanos de Amazon, al programa Make It de CNBC, en sus años de experiencia le ha tocado entrevistar a cientos de personas y ha podido identificar algunos de los errores más frecuentes que cometen los candidatos. El que, a su consideración, encabeza la lista como el peor de todos es utilizar un lenguaje inapropiado o vulgar durante la conversación.

“No funciona, no es profesional en absoluto”, resalta el reclutador, quien destaca que, pese a lo que pudiera pensarse, intentar sobrepasar los límites de la confianza es un error que cometen tanto personas jóvenes como adultos mayores. Para muchos es un intento para ganar cercanía con el entrevistador, pero para él es simplemente inaceptable. “He estado reclutando personal durante más de una década y no puedo decir cuántas entrevistas he tenido con candidatos que usan malas palabras”, expresa.

Otra acción que condena el reclutador es no prepararse para la entrevista. Los candidatos llegan sin tener información sobre la empresa ni sobre las funciones que desempeñarán en el puesto al que aspiran. “Hacer los deberes y prepararse bien es algo que, lamentablemente, no veo que haga mucha gente”, expresa. Investigar la empresa, el equipo y al entrevistador, dice, es un paso realmente importante, además de una forma fácil de destacar entre los demás.

Por último, pero no menos importante, Cabeen enfatiza que bajo ninguna circunstancia se debe hablar mal del trabajo anterior en una entrevista laboral. Cuando lo haces, señala, estás dando a entender que buscas otro empleo para huir del anterior, y no porque realmente te interese avanzar.