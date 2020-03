$!Tres rutinas de ejercicio que puedes hacer en casa

Estar encerrados en casa no es excusa para no estar en forma. En estas próximas semanas no dejes que la ansiedad entre por tu puerta y se adueñe de ti, de lo que comes y de la disposición para hacer ejercicios en casa.

Por eso, te compartimos tres rutinas de expertas del fitness para que le digas no a esas libritas de más y te pongas en forma con los recursos que tienes. No ir al gimnasio o subir de peso no son síntomas del coronavirus, es solo cuestión de disposición. Para tener más apoyo puedes seguir las cuentas de estas entrenadoras y motivarte cada día con sus consejos y rutinas.