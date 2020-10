$!Tres técnicas para aprender a manejar tu tiempo

Estamos constantemente distraídos. Pensemos por un momento en aquello que estamos descuidando por dedicar nuestra atención a saberlo todo; piensa en ese curso que continúas posponiendo por falta de tiempo, ese libro que deseas leer, incluso el tiempo de calidad con tu pareja, hijos (as) o mascota sin tener los ojos en el celular. Es un secreto a voces que cada día se vuelve más difícil atender una sola cosa a la vez, concentrarse se ha convertido en un reto. Por eso, te presento algunas herramientas que pueden ser útiles a la hora de aprovechar el tiempo:

Llevamos un ritmo de vida acelerado, bombardeado por información constante, que nos invita a saber todo inmediatamente sucede, de lo contrario estaremos excluidos de las conversaciones en los grupos de WhatsApp. Vivimos en un momento donde estar desinformado es un pecado, nos hemos convertido en adictos a saberlo todo. ¿Cada qué tiempo chequeas tu celular para ver si has recibido un mensaje, alguna notificación o algo? ¿Cuántas veces revisas tu Instagram para ver qué han publicado tus amigos de las redes?

1. Regla de los 2 minutos. Muchas de las tareas que continuamente dejamos para luego suelen ser sencillas. La regla de los dos minutos indica que, si una actividad te tomará menos de dos minutos realizarla, debes hacerla en el momento; pueden ser cosas tan simples como sacar la basura o fregar el vaso que acabas de utilizar hasta enviar un mensaje o correo, realizar una llamada breve, escribir los pendientes del día, etc. La idea es dejar de pensar en lo que tienes que hacer y comenzar a hacerlo.

2. To-Do List. Enlistar las asignaciones que necesitas realizar ayuda a avanzar el día de manera organizada. Cuando pones por escrito los pendientes, los priorizas, incluso determinas cuáles se pueden realizar de manera simultánea, logras eliminar el estrés de dejar cosas a la memoria que pueden ser olvidadas. Además, si no alcanzas a cumplir todo hoy, ya sabes qué harás mañana.

3. Técnica Pomodoro. Consiste en dedicar atención completa a una actividad, sumergirse en ella por 25 minutos sin distracciones. Es decir, se selecciona una tarea a realizar y, con ayuda de un temporizador, por 25 minutos se dedica solo a realizar esa tarea. Pasado el tiempo de trabajo, se toma un descanso de 5 minutos. Para que esta técnica funcione tienes que eliminar la mayor cantidad posible de distracciones del ambiente: coloca tu celular donde no lo veas, quítale el sonido o apaga el Wifi y los datos móviles. Además, antes de aplicar la técnica debes tener cubiertas las necesidades básicas: haber comido o tomado agua, haber ido al baño, estar descansado, entre otras.

Charles Darwin dijo que “un hombre que se atreve a perder una hora de tiempo no ha descubierto el valor de la vida”. Todos tenemos 24 horas cada día, no obstante, la utilización que le demos al tiempo dirá mucho de cuáles son las cosas realmente importantes para nosotros. Que no se te pase la vida distraído, postergando y luego te preguntes qué pasó.

La autora Mery Santana Heredia es economista-investigadora.