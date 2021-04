$!Trucos para redecorar la casa con poca inversión (y grandes resultados)

Por culpa del coronavirus no hay viajes, ni citas para ir al teatro, ni visitas de amigos. Uno está prácticamente solo en casa y no es de extrañar que algunas personas ya estén hartas de ver sus propias cuatro paredes. Pero hay pequeñas cosas que pueden marcar la diferencia y, en este sentido, hay una palabra que es clave: redecorar. “Separe un objeto de otro cada dos metros cuadrados. Puede ser un jarrón o un mueble”, dice la experta alemana en interiorismo Ursula Geismann, quien explica que eso da lugar a nuevas perspectivas y posibilidades de decoración. Muchas personas se sienten más libres cuando las habitaciones dejan de estar tan llenas de objetos.

1. Reemplace las cosas pequeñas: cuanto más llamativo sea, mayor será el efecto

Si se quiere redecorar la casa, no necesariamente se tiene que gastar mucho dinero en ello. Los pequeños cambios pueden tener un gran impacto como unas flores frescas en la mesa, por ejemplo. Los objetos que llaman la atención no tienen por qué ser grandes. Las plantas pequeñas en tarros de cristal, por ejemplo, ocupan poco espacio. Los denominados “jardines pequeños” están bastante de moda ahora, explica Geismann. Pero cuanto más llamativa sea la nueva decoración, más se notará el cambio. “A veces hay que ser valiente y simplemente comprar algo colorido y alegre”, señala Geismann. Una de las opciones es elegir una nueva funda de cojín en un color brillante o con un diseño llamativo. Después, si uno se harta, se puede volver a cambiar o redecorar rápidamente. Para los que no les gusta lo llamativo, Doris Thomalla, asesora de decoración en Múnich, recomienda elegir “velas, cojines y un cuenco de un solo color, ya que confiere un efecto armonioso”. Especialmente si se agrupan los colores varias veces, se crea una línea uniforme en la habitación.