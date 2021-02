$!Trucos para un jardín o huerto nítido

Luego de la pandemia del COVID-19, una significativa parte de la población encontró en la siembra una hermosa forma de pasar el tiempo. La mayoría se descantó por las macetas, ya que no todos tienen espacios suficientes para optar por plantar directamente en la tierra, lo que ocurre con esta nueva experiencia es que surgen retos cada día que hay que enfrentar para que nuestro huerto o jardín no se vuelva un cementerio de plantas.

Reagrupa . Tanto en los jardines como en los huertos puede que tengas plantas de sol, sombra y semi sombra, lo ideal es que las pongas tus macetas o reagrupes en el suelo según sus características, atendiendo a su vez a la necesidad de agua. ¿Por qué? Los seres humanos tendemos a actuar en secuencias espontáneas y si tu planta es de las que no le gusta el agua y la pones al lado de una que sí, es probable que termine empapada varias veces y se marchite por exceso de riego.

Identifica qué le gusta a cada una para que no le des lo que no necesita. Por ejemplo, a los cítricos y a las rosas les encanta el gel de sábila, a las plantas frutales la cáscara de huevo y de guineo maduro; mientras que la borra de café es ideal para las hortensias y las gardenias, por solo poner un ejemplo.

Alimenta. Las plantas en macetas son más dependientes de alimentos periódicos que el resto, si lo vas a usar orgánico lo ideal es que tengas tu composta hecha para al menos una vez al mes, si no se trata de estiércol, cuyo período debe ser más prolongado.

Te lo explicamos, las mariquitas se comen los molestos pulgones, unos exterminadores letales de las plantaciones; las abejas y avispas polinizan. No es lo único en lo que beneficiarán las desacreditadas avispas, ellas son guerreras que pelean a tu favor contra los pulgones, arañas y orugas, sobre los cuales pone sus huevos a su favor, ya que significa la destrucción de estos invasores.

Seguridad orgánica. Esperamos que no sean de los que queman árboles ni nada por el estilo. Nunca sobra decir que la tierra es la única casa que tenemos para la vida y hay que cuidarla. Por lo demás, un aliado perfecto que combate a las necias babosas, los gusanos, caracoles y hongos, son las cenizas, que también funcionará de abono para el suelo. Otra aliada para babosas y caracoles es la sal, preferiblemente en grano, porque el efecto dura más y el impacto a la planta no es directo. Se coloca a cierta distancia para evitar que no queme la siembra.